Η Παρτίζαν έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική σεζόν, κυκλώνοντας ονόματα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ρόστερ της ομάδας.

Μια παροιμία λέει ότι «των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» και φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στην Παρτίζαν ενόψει της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η «Mozzart Sport» ο Ζοφρί Λοβέρν βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην σερβική ομάδα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του εν λόγω portal, η Παρτίζαν εξετάζει την περίπτωση του Άρμονι Μπρουκς, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει κάνει αίσθηση με τις εμφανίσεις του στην Euroleague ενώ είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει στόχο πολλών ακόμα ομάδων της διοργάνωσης. Ο Μπρουκς μετράει κατά μέσο 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, ενώ θεωρείται και ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς σουτέρ τριών πόντων.

Στο στόχαστρο φέρεται να βρίσκεται και ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό της Μπασκόνια ο οποίος με τη σειρά του θα είναι free agent το ερχόμενο καλοκαίρι. Φέτος είναι ο 4ος καλύτερος σκόρερ της Euroleague καθώς έχει 18.4 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ προσθέτει 3.3 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα.