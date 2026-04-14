Απαγόρευση μεταγραφών έχει επιβληθεί στην Παρτίζαν από το BAT για οφειλή προς τον Κέβιν Πάντερ από το 2024.

Μια οφειλή προς τον Κέβιν Πάντερ από την Παρτίζαν έχει οδηγήσει στην απαγόρευση μεταγραφών για την σερβική ομάδα, κατόπιν αππόφασης του BAT στο οποίο προσέφυγε ο αθλητής.

Ειδικότερα, στα τέλη Φεβρουαρίου υπήρξε η πληροφορία ότι ο Κέβιν Πάντερ κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με την Παρτίζαν, για την καταβολή ποσού 200.000 δολαρίων. Γι’ αυτό τον λόγο το BAT έβαλε την σερβική ομάδα στη λίστα των τιμωρημένων συλλόγων, στερώντας το δικαίωμα μεταγραφών.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Mozzart Sport βάσει δικαστικών εγγράφων, ο μισθός του Πάντερ για τη σεζόν 2023-2024 ανερχόταν σε 2.350.000 δολάρια, ενώ παρότι είχε σε ισχύ συμβόλαιο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, το καλοκαίρι του 2024 αποφάσισε να μετακινηθεί στην Μπαρτσελόνα.

Η Παρτιζάν υποστήριξε ότι δεν είναι υποχρεωμένη να καλύψει τον ετήσιο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος ισχύει για όσους έχουν συνολικά εισοδήματα που υπερβαίνουν τρεις μέσους ετήσιους μισθούς στη Σερβία.

Αναφέρεται επίσης ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η ομάδα κράτησε δύο πληρωμές συνολικού ύψους 305.000 δολαρίων, από τις οποίες αργότερα κατέβαλε στον Πάντερ το μισό ποσό.

Η υπόθεση κατέληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους με τον νυν γκαρντ της Μπαρτσελόνα να δικαιώνεται, λαμβάνοντας και τόκο 5% ετησίως, ενώ υπολογίστηκαν και νομικά και διαιτητικά έξοδα ύψους 20.000 ευρώ.

Άμεση ήταν η απάντηση από την πλευρά της Παρτίζαν, η οποία υποστήριξε: «Η Παρτιζάν είναι πλήρως ενημερωμένη για την υπόθεση. Η τρέχουσα απαγόρευση θα αρθεί πολύ σύντομα, καθώς αυτό ήταν ένα απαραίτητο βήμα στο πλαίσιο της συμφωνημένης διαδικασίας πληρωμής. Πρόκειται για θέμα φορολογίας του Κέβιν Πάντερ, στα οποία δεν θα υπεισέλθουμε. Έχουμε ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας και, δεδομένου ότι ο σύλλογός μας προσφεύγει για πρώτη φορά εκεί, πιστεύουμε ότι αυτό εξηγεί επαρκώς τη θέση μας σχετικά με την απόφαση του BAT. Ωστόσο, η έφεσή μας δεν αναστέλλει τη διαδικασία. Στο μεταξύ, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του συλλόγου, καθώς και την άρση της απαγόρευσης».