Καλάθης: Ένα Volvo με... ελληνικές πινακίδες!

Ο Νικ Καλάθης αποτέλεσε θεμέλιο λίθο για τις έξι σερί νίκες της Παρτίζαν πριν από την διπλή αγωνιστική της Euroleague και δικαιολογημένα ο Ζοάν Πενιαρόγια και ο Σάνι Μπετσίροβιτς τον αποθέωσαν.

Μπορεί στην τελευταία διπλή αγωνιστική η Παρτίζαν να είχε δυο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια κόντρα στην Αναντολού Εφές (εκτός έδρας) και τη Ζάλγκιρις (εντός), αλλά προηγουμένως μετρούσε έξι σερί νίκες με Ερυθρό Αστέρα (εκτός), Βαλένθια (εντός), Βιλερμπάν (εντός), Παρί (εκτός), Ντουμπάι (εντός) και Βίρτους Μπολόνια (εκτός).

Βασικός συντελεστής της αγωνιστικής ανάκαμψης των Σέρβων ήταν ο Νικ Καλάθης, ο οποίος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του, επηρεάζοντας καταλυτικά το παιχνίδι της ομάδας του, γεγονός που οδήγησε και σε αποθεωτικά σχόλια από τον προπονητή του.

Μετά την εκτός έδρας νίκη (81-90) επί της Παρί, όπου ο διεθνής πλέι μέικερ είχε 12 πόντους και 10 ασίστ ο Ισπανός προπονητής της Παρτίζαν, Ζόαν Πενιαρόγια δήλωσε: «Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες τα τελευταία 15 χρόνια στην EuroLeague. Είναι κορυφαίος σε ασίστ όλων των εποχών στην EuroLeague και είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω έναν τέτοιο παίκτη στην ομάδα. Έχει πολλή εμπειρία, ειδικά σε αυτό το ματς έπαιξε εκπληκτικά. Μερικές φορές δεν μπορείς να δεις στα στατιστικά πόσο σημαντικός είναι για εμάς».

Πιο πρόσφατο σχόλιο για την αγωνιστική παρουσία του Νικ Καλάθη στην Παρτίζαν έκανε ο Σάνι Μπετσίροβιτς, πρώην τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού AKTOR και νυν αθλητικός διευθυντής της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη MozzartSport.

Εκεί, σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Νικ Καλάθη στην Παρτίζαν, υποστήριξε: «Ο καλός μου φίλος Νικ. Είναι σαν ένα Volvo ή Golf 2. Δεν χαλάει ποτέ, μπορεί να κάνει ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσει. Εξαιρετικός άνθρωπος, κορυφαίος επαγγελματίας. Έδειξε στην Παρτίζαν ότι μπορεί ακόμα να παίξει στην EuroLeague και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό».

Αν μη τι άλλο οι αναφορές του Ζοάν Πενιαρόγια και του Σάνι Μπετσίροβιτς στον διεθνή πλέι μέικερ αποτελούν την καλύτερη επιβράβευση για την αγωνιστική του παρουσία και την επιρροή του στο παιχνίδι της Παρτίζαν.

Μετά το εντυπωσιακό παιχνίδι με την Παρί, ακολούθησε η αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν όπου είχε 3 πόντους και 4 ασίστ, η Βαλένθια με τον Καλάθη να έχει 9 πόντους και 6 ασίστ, ενώ στο ντέρμπι του Βελιγραδίου με τον Ερυθρό Αστέρα είχε 3 πόντους και 8 ασίστ σε 21:25 λεπτά παίζοντας και εξαιρετικά στην άμυνα. Ένα στοιχείο που αποτελεί σημείο αναφοράς στο παιχνίδι του και σε συνδυασμό με την καταπληκτική δημιουργία του συνθέτουν το προφίλ ενός εκ των κορυφαίων δημιουργών, ίσως του κορυφαίου στη Euroleague.

Ο Νικ Καλάθης μπορεί να διανύει το 37ο έτος της ηλικίας του (γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1989), αλλά αγωνίζεται ακόμη με τη δίψα και τη θέληση ενός αθλητή που ξεκινάει τώρα την καριέρα του. Ο σπουδαίος πόιντ γκαρντ είναι ένα Volvo με... ελληνικές πινακίδες, που μπορεί ακόμη να επηρεάσει το παιχνίδι και να συμβάλλει με την εμπειρία του, την καλή άμυνα και τη δημιουργία του στο υψηλότερο επίπεδο. Κάνει πολλά πράγματα τα οποία δεν αποτυπώνονται στη στατιστική και εκτιμούν οι προπονητές που ξέρουν καλύτερα...

Το έδειξε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες σ’ ένα σύλλογο που δοκιμάστηκε, ειδικά μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μπορεί αποχωρώντας από τη Μονακό να άφησε να εννοηθεί πως είχε μια πικρία, αλλά η Παρτίζαν φαίνεται πως τον ανανέωσε πνευματικά και αγωνιστικά, βάζοντας τον ξανά στο κάδρο των ομάδων που θέλουν έναν έμπειρο πόιντ γκαρντ για να ηρεμήσει το παιχνίδι όταν χρειαστεί και να προσδώσει συγκεκριμένα πράγματα σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων...