Μπετσίροβιτς: «Ο Καλάθης είναι σαν ένα Volvo, δεν χαλάει ποτέ!»

Ο Σάνι Μπετσίροβιτς εξήγησε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ίσως το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία του και μίλησε για τον άλλοτε συμπαίκτη του στους «πράσινους», Νικ Καλάθη, ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Σάνι Μπετσίροβιτς, πρώην τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού και νυν αθλητικός διευθυντής της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη MozzartSport, σχολιάζοντας τον ρόλο του στη ρωσική ομάδα και τονίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο αγχωτικές σεζόν της καριέρας του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φετινή EuroLeague, κάνοντας ειδική αναφορά στον Παναθηναϊκό και εξηγώντας ότι οι «πράσινοι» θα σώσουν τη σεζόν. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον άλλοτε συμπαίκτη του στο «τριφύλλι», Νικ Καλάθη, και στις εμφανίσεις του με την Παρτίζαν, στα 37 του χρόνια.

«Βρίσκομαι εδώ και οκτώ μήνες στη Ρωσία και μπορώ να πω ότι το επίπεδο είναι υψηλό. Υπάρχουν ορισμένες κορυφαίες ομάδες, ωστόσο και εκείνες στη μέση της βαθμολογίας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, ιδίως εκτός έδρας. Όλοι, πλην της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είχαμε περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, κάτι που καταδεικνύει την ποιότητα», επισήμανε ο Μπετσίροβιτς αναφερόμενος στη θητεία του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές και αγχωτικές σεζόν της καριέρας μου. Ήρθα καθυστερημένα, δεν γνώριζα επαρκώς τη λίγκα και τα προβλήματα εμφανίστηκαν από την αρχή. Μείναμε χωρίς πλέι μέικερ, χωρίς σέντερ, αντιμετωπίσαμε πολλούς τραυματισμούς και, στην ουσία, προσπαθούσαμε να καλύπτουμε κενά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί σταθερότητα».

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένα σύνολο γεμάτο πρωταθλητές»

Ο Μπετσίροβιτς αναφέρθηκε στο επίπεδο της EuroLeague, επισημαίνοντας: «Η EuroLeague έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου προϊόν, με κορυφαίο μπάσκετ σε εβδομαδιαία βάση. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, παρά τα προβλήματα και τους τραυματισμούς, εκτιμώ ότι διαθέτει ίσως το πληρέστερο ρόστερ στην ιστορία του συλλόγου. Εφόσον φτάσει στην τελική ευθεία, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκλειστεί. Πρόκειται για ένα σύνολο γεμάτο πρωταθλητές και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρει να σώσει τη σεζόν».

Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει τις επιδόσεις του Νικ Καλάθη στην Παρτίζαν, λέγοντας: «Ο καλός μου φίλο Νικ. Είναι σαν ένα Volvo ή Golf 2. Δεν χαλάει ποτέ, μπορεί να κάνει ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσει. Εξαιρετικός άνθρωπος, κορυφαίος επαγγελματίας. Έδειξε στην Παρτίζαν ότι μπορεί ακόμα να παίξει στην EuroLeague και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό».

