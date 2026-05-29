Παρτίζαν - ΦΜΠ 79-92: Εκτός τελικού στο σερβικό πρωτάθλημα μετά την ήττα-σοκ
Η δύσκολη σεζόν της Παρτίζαν συνεχίστηκε με ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς ηττήθηκε από την ΦΜΠ και έμεινε εκτός τελικού του σερβικού πρωταθλήματος.
Στον ημιτελικό της διοργάνωσης, η ομάδα του Βελιγραδίου δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να βρει ρυθμό, έμεινε πίσω στο σκορ από νωρίς και τελικά γνώρισε την ήττα με 92-79, αποτέλεσμα που την αφήνει εκτός διεκδίκησης του τίτλου.
Για την Παρτίζαν, ο Καρλίκ Τζόουνς σημείωσε 17 πόντους, ο Λάκιτς 15 και ο Καλάθης 12, ενώ για την ΦΜΠ κορυφαίος ήταν ο Μπάρνα με 26 πόντους.
Υπενθυμίζεται ότι στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών του σερβικού πρωταθλήματος αναμετρώνται ο Ερυθρός Αστέρας με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, ενώ η Παρτίζαν έχει μπροστά της και τους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι.
Τα δεκάλεπτα: 18-25, 36-47, 53-69, 79-92
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.