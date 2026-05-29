Η Παρτίζαν γνώρισε νέα αποτυχία στη σεζόν, καθώς ηττήθηκε με 92-79 από την ΦΜΠ στον ημιτελικό του σερβικού πρωταθλήματος και έμεινε εκτός τελικού.

Στον ημιτελικό της διοργάνωσης, η ομάδα του Βελιγραδίου δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να βρει ρυθμό, έμεινε πίσω στο σκορ από νωρίς και τελικά γνώρισε την ήττα με 92-79, αποτέλεσμα που την αφήνει εκτός διεκδίκησης του τίτλου.

Για την Παρτίζαν, ο Καρλίκ Τζόουνς σημείωσε 17 πόντους, ο Λάκιτς 15 και ο Καλάθης 12, ενώ για την ΦΜΠ κορυφαίος ήταν ο Μπάρνα με 26 πόντους.

Υπενθυμίζεται ότι στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών του σερβικού πρωταθλήματος αναμετρώνται ο Ερυθρός Αστέρας με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, ενώ η Παρτίζαν έχει μπροστά της και τους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 36-47, 53-69, 79-92