Η Μακάμπι δεν… έκανε το δώρο στον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση κόντρα στη Χάποελ και πλέον δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο να βρεθεί στην εξάδα και στα απευθείας Playoffs.

Στο εξ αναβολής ντέρμπι του Ισραήλ μεταξύ Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ για την 30η αγωνιστική της Euroleague, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πήρε τη νίκη που ήθελε στο Βελιγράδι με 88-99 και συνάμα το εισιτήριο για τα απευθείας Playoffs της φετινής Euroleague.

Κάτι που δεν… βόλεψε καθόλου τον Παναθηναϊκό καθώς υπήρχε άμεσο ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη αναμέτρηση από την ελληνική ομάδα. Πριν από το τζάμπολ του εν λόγω αγώνα, οι «πράσινοι» περίμεναν πάση θυσία νίκη της Μακάμπι επί της Χάποελ ωστόσο η ομάδα του Όντεντ Κάτας δεν τους… έκανε το χατίρι.

Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» περίμενε το 0/2 της Χάποελ στα εναπομείναντα παιχνίδια της καθώς ακολουθούσε και το εκτός έδρας ματς με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, ενώ θα πόνταρε και σε ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη την τελευταία αγωνιστική της regular season.

Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα ενδιέφερε καθόλου τους «πράσινους» το αποτέλεσμα της Ζαλγκίρις με την Παρί στο Κάουνας. Όμως από τη στιγμή που η Χάποελ επικράτησε της συμπολίτισσας Μακάμπι και πήρε και μαθηματικά το εισιτήριο για την εξάδα, έμειναν λίγες πιθανότητες για τον Παναθηναϊκό.

Ποια είναι λοιπόν τα τελευταία σενάρια του Παναθηναϊκού για είσοδο στην εξάδα;

1ο Σενάριο: Νίκη Παναθηναϊκού επί της Εφές, ήττα Ζάλγκιρις από της Παρί, ήττα του Ερυθρού Αστέρα από την Ρεάλ.

Σε αυτήν την περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα είναι 6ος.

2ο Σενάριο: Νίκη Παναθηναϊκού επί της Εφές, ήττα Ζάλγκιρις από της Παρί, νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Ρεάλ αλλά και ήττα της Μονακό από τη Χάποελ.

Σε αυτήν την περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα είναι 6ος.

Εάν προκύψει μια τετραπλή ισοβαθμία στο 22-16 με Παναθηναϊκό (νίκη επί της Εφές), Ζάλγκιρις (ήττα από την Παρί), Ερυθρό Αστέρα (νίκη επί της Ρεάλ) και Μονακό (νίκη επί της Χάποελ), τότε ο Ερυθρός Αστέρας είναι εκείνος που θα βρεθεί στην 6η θέση και ο Παναθηναϊκός στην 7η.