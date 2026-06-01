Ατανασίεβιτς: «Από τον Ολυμπιακό δεν με άφησαν να πάω σε αγώνα του Παναθηναϊκού με Παρτιζάν για να δω τον Ομπράντοβιτς»

Μιλώντας σε podcast στη Σερβία ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς λέγοντας πως ήθελε να πάει στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να μην τον αφήνουν και να του λένε να τον δει στην προπόνηση,

Στις 9 Ιανουαρίου του 2025 είχε κάνει αίσθηση μια φωτογραφία με τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς τον τότε διαγώνιο του Ολυμπιακού να βρίσκεται στο ΟΑΚΑ και να ποζάρει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Για το θέμα αυτό ο νυν πλέον διαγώνιος του Πανιωνίου μίλησε στο podcast «Priča za medalju» αναφέροντας πως ήθελε να πάει στον αγώνα, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να μην τον αφήνουν να πάει λέγοντάς του πως θα μπορούσε να τον συναντήσει στην προπόνηση.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος διαγώνιος ανέφερε: «Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο Ομπράντοβιτς. Με εντυπωσιάζει το πώς κάποιος μπορεί να παραμένει στην κορυφή για τόσα χρόνια και το πώς είναι δυνατόν να έχει κατακτήσει εννέα φορές την EuroLeague. Είχα μεγάλη επιθυμία να τον γνωρίσω. Οι άνθρωποι του τμήματος μάρκετινγκ της Παρτιζάν με βοήθησαν σε αυτό και ρώτησα τους ανθρώπους του Ολυμπιακού αν μπορούσα να πάω σε έναν αγώνα για να γνωρίσω τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μου είπαν “δεν γίνεται”. Τους απάντησα: “Σας παρακαλώ”. Στη συνέχεια ρώτησα αν μπορούσα να πάω σε μια προπόνηση. Μου είπαν ότι μπορούσα να βρεθώ στην προπόνηση την παραμονή του αγώνα, αλλά χωρίς να με δει κανείς.

Πήγα εκεί και πραγματικά αυτά τα δέκα λεπτά συζήτησης με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Είναι πάντα όμορφο να ακούς κορυφαίους προπονητές και σπουδαίους αθλητές να μοιράζονται συμβουλές μαζί σου».