Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Ρισόν 91-76: Έκανε περίπατο με Μότλεϊ, Μαντάρ και Μίτσιτς
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Χάποελ Τελ Αβίβ την αναμέτρηση με την Μακάμπι Ρισόν φτάνοντας στη νίκη (91-76) στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει πλέον απολογισμό 20 νίκες και μόλις 4 ήττες και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ συνεχίζει να παρακολουθεί την αγορά παικτών για την ενίσχυση της.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ από τα πρώτα λεπτά δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Μακάμπι Ρισόν «χτίζοντας» μια διαφορά 12 πόντων (25-13 στο 10’) και τη διεύρυνε φτάνοντας στο +21 (46-25) λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (56-36 στο 20’).
Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε συνέπεια στο παιχνίδι της αμυντικά και επιθετικά φτάνοντας σε μια άνετη νίκη.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν ο Τζόναθαν Μότλεϊ με 20 πόντους ενώ ο Γιαμ Μαντάρ ακολούθησε με 17 πόντους και ο Βασίλιε Μίτσιτς είχε 12 πόντους και 5 ασίστ. Από την Μακάμπι Ρισόν ξεχώρισαν οι Ντι Τζέι Μπάρνς και Γκέιμπ Ντεβό που σημείωσαν από 13 πόντους και ο Αμίν Στίβενς με 11 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-36, 79-59, 91-76.
