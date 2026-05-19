Ο Τζάστιν Ρόμπινσον αποτελεί μεταγραφικό στόχο της Χάποελ Τελ Αβίβ για τη νέα χρονιά όπως αναφέρουν στο Ισραήλ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ στην πρώτη σεζόν της στην Euroleague έκανε μια εξαιρετική πορεία και αποκλείστηκε στα playoffs από τη Ρεάλ Μαδρίτης που είχε το πλεονέκτημα της έδρας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ έχει ξεκινήσει να εξετάζει περιπτώσεις παικτών για την ενίσχυση εν όψει της νέας σεζόν, ειδικά στις θέσεις των γκαρντ, καθώς ο Γιάμ Μαντάρ οδεύει στο κολεγιακό (NCAA) πρωτάθλημα, ενώ ο Κρις Τζόουνς προς τον Ερυθρό Αστέρα.

Μπορεί αρχικά να ακούστηκε ο Ζαν Μοντέρο ως μεγάλος στόχος των Ισραηλινών, όμως οι πληροφορίες από το Ισραήλ κάνουν λόγο για άλλο στόχο. Συγκεκριμένα, ο Τζάστιν Ρόμπινσον, μοιάζει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή, όσον αφορά το πλάνο της Χάποελ για τη νέα σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε σπουδαία σεζόν στη EuroLeague με την Παρί, έχοντας 14.1 πόντους και 4.4 ασίστ σε 19.3 λεπτά συμμετοχής. Μπορεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο για τη νέα χρονιά, όμως το buy-out της γαλλικής ομάδας δεν είναι απαγορευτικό και ο Όφερ Γιανάι εφόσον το ζητήσει ο Δημήτρης Ιτούδης θα κινηθεί άμεσα για την απόκτηση του.

