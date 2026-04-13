Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη πριν από την τελευταία αγωνιστική
Η κανονική περίοδος στη EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία και η Χάποελ Τελ Αβίβ συνδύασε τη νίκη επί της Μακάμπι στο Βελιγράδι με την απευθείας πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της εξ αναβολής αναμέτρησης με τη Μακάμπι και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 23-14 πριν από την τελευταία αγωνιστική της regular season, διεκδικώντας το πλεονέκτημα έδρας.
Η Κατάταξη
- * Ολυμπιακός 25-12
- * Βαλένθια 24-13
- * Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14
- * Φενέρμπαχτσε 23-14
- Ζάλγκιρις 22-15
- Ερυθρός Αστέρας 21-16
- Παναθηναϊκός 21-16
- Μονακό 21-16
- Μπαρτσελόνα 20-17
- Dubai Basketball 19 -18
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19
- Μπάγερν Μονάχου 17-20
- Αρμάνι Μιλάνο 17-20
- Παρί 15-22
- Παρτίζαν 15-22
- Μπασκόνια 13-24
- Βίρτους Μπολόνια 13-24
- Αναντολού Εφές 12-25
- Βιλερμπάν 8-29
* Έχουν προκριθεί στα playoffs
Επόμενη αγωνιστική (38η)
Πέμπτη 16/4
21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 17/4
19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί
20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου
