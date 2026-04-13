Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι ενώ ακολουθεί η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Η κανονική περίοδος στη EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία και η Χάποελ Τελ Αβίβ συνδύασε τη νίκη επί της Μακάμπι στο Βελιγράδι με την απευθείας πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της εξ αναβολής αναμέτρησης με τη Μακάμπι και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 23-14 πριν από την τελευταία αγωνιστική της regular season, διεκδικώντας το πλεονέκτημα έδρας.

Η Κατάταξη

* Ολυμπιακός 25-12 * Βαλένθια 24-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14 * Φενέρμπαχτσε 23-14 Ζάλγκιρις 22-15 Ερυθρός Αστέρας 21-16 Παναθηναϊκός 21-16 Μονακό 21-16 Μπαρτσελόνα 20-17 Dubai Basketball 19 -18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρί 15-22 Παρτίζαν 15-22 Μπασκόνια 13-24 Βίρτους Μπολόνια 13-24 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-29

* Έχουν προκριθεί στα playoffs

Επόμενη αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου