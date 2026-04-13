Η Χάποελ Τελ Αβίβ (23-14) επιβλήθηκε της Μακάμπι (18-19) με 88-99 στο Βελιγράδι και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στα playoffs της EuroLeague πριν από την τελευταία αγωνιστική της regular season.

Στην παρθενική συμμετοχή της στη EuroLeague, η Χάποελ Τελ Αβίβ σφράγισε την απευθείας πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης, έπειτα από τη νίκη επί της Μακάμπι με 88-99 στο Aleksandar Nikolic Hall.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφτασε τις 23 νίκες και θα τερματίσει στην πρώτη εξάδα, δίχως να χρειαστεί να περιμένει τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (17/4, 20:30), διεκδικώντας πλέον το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη.

Η Χάποελ προηγήθηκε με 16 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (41-57, 22’), είδε τη Μακάμπι να επιστρέφει μειώνοντας σε 75-80 στο 35’, ωστόσο άντεξε στην πίεση και έφτασε στη σπουδαία νίκη που την έστειλε στα προημιτελικά.

Μακάμπι-Χάποελ: Ο αγώνας

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της κι έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 14-26, σημειώνοντας 9/14 δίποντα (64%), μαζεύοντας επτά επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας έξι ασίστ για δύο λάθη απέναντι στη Μακάμπι, που επέμεινε δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 0/5 τρίποντα.

Μάλιστα, ο Οντιάσε ανέβασε τη διαφορά στο +14, κάνοντας το 16-30 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου στο Aleksandar Nikolic Hall. Η «ομάδα του λαού» πίεσε, όμως κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ, η Χάποελ έβρισκε τον τρόπο να αντιδράσει. Ό,τι συνέβη δηλαδή στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Ελάιτζα Μπράιαντ ευστόχησε σε τρίποντο για το 41-52.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση, φέρνοντας το ματς στα μέτρα της και έχοντας τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, η Μακάμπι πλησίασε, όταν ο Λόνι Γουόκερ πέτυχε πέντε συνεχόμενους πόντους για το 55-62 στο 25’. Ωστόσο, η Χάποελ βρήκε λύσεις με τους Μπράιαντ και Τζόουνς, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 66-73.

Ο Αντόνιο Μπλέικνι σκόραρε από την κορυφή και ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (66-76, 31') ενώ ήταν εκείνος που... έκοψε τη φόρα της Μακάμπι, κάνοντας το 75-86 με γκολ-φάουλ στα 4:42 για το τέλος. Η Χάποελ Τελ Αβίβ διατήρησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 88-99.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 41-52, 66-73, 88-99.

Ο MVP: Ο Κρις Τζόουνς σημείωσε 13 πόντους (4/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), μοίρασε 11 ασίστ και μάζεψε επτά ριμπάουντ στα 23:16 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Λόνι Γουόκερ γέμισε τη στατιστική του με 17 πόντους, τρία ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και δύο κλεψίματα, ωστόσο οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τη Μακάμπι.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Χάποελ μοίρασε 24 ασίστ για 10 λάθη.

Maccabi Rapyd Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Oded Kattash MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 J. Hoard * 34:41 12 4/7 57.1% 4/5 80% 0/2 0% 4/4 100% 4 5 9 1 1 1 2 1 -3 24 2 J. Clark III 20:58 11 5/12 41.7% 4/5 80% 1/7 14.3% 0/0 0% 0 0 0 4 1 1 0 0 0 5 3 M. Santos 05:24 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 0 1 0 0 0 -10 1 8 L. Walker IV * 32:05 17 6/15 40% 3/6 50% 3/9 33.3% 2/2 100% 0 3 3 4 4 2 2 0 -14 13 9 R. Sorkin * 22:39 15 5/11 45.5% 5/10 50% 0/1 0% 5/6 83.3% 3 4 7 0 4 4 0 0 -7 11 10 O. Brissett * 32:02 13 3/9 33.3% 2/4 50% 1/5 20% 6/6 100% 4 5 9 3 2 1 2 0 -2 22 11 W. Rayman 13:59 10 2/6 33.3% 0/1 0% 2/5 40% 4/5 80% 3 2 5 1 3 0 1 0 -3 11 12 J. Dibartolomeo 04:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -6 -1 13 T. Gold 00:00 0 21 J. Dowtin Jr 00:00 0 35 Z. Hankins 14:51 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 2 0 0 0 +1 5 45 T. Blatt * 19:07 5 1/7 14.3% 0/0 0% 1/7 14.3% 2/2 100% 0 3 3 4 2 0 0 0 -11 6 Team/Coaches 1 0 1 0 0 0 0 0 1 TOTAL 200 88 28/70 40% 20/34 58.8% 8/36 22.2% 24/27 88.9% 16 24 40 18 20 10 7 1 98