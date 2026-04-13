Στην παρθενική συμμετοχή της στη EuroLeague, η Χάποελ Τελ Αβίβ σφράγισε την απευθείας πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης, έπειτα από τη νίκη επί της Μακάμπι με 88-99 στο Aleksandar Nikolic Hall.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφτασε τις 23 νίκες και θα τερματίσει στην πρώτη εξάδα, δίχως να χρειαστεί να περιμένει τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (17/4, 20:30), διεκδικώντας πλέον το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη.
Η Χάποελ προηγήθηκε με 16 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (41-57, 22’), είδε τη Μακάμπι να επιστρέφει μειώνοντας σε 75-80 στο 35’, ωστόσο άντεξε στην πίεση και έφτασε στη σπουδαία νίκη που την έστειλε στα προημιτελικά.
Μακάμπι-Χάποελ: Ο αγώνας
Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της κι έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 14-26, σημειώνοντας 9/14 δίποντα (64%), μαζεύοντας επτά επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας έξι ασίστ για δύο λάθη απέναντι στη Μακάμπι, που επέμεινε δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 0/5 τρίποντα.
Μάλιστα, ο Οντιάσε ανέβασε τη διαφορά στο +14, κάνοντας το 16-30 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου στο Aleksandar Nikolic Hall. Η «ομάδα του λαού» πίεσε, όμως κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ, η Χάποελ έβρισκε τον τρόπο να αντιδράσει. Ό,τι συνέβη δηλαδή στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Ελάιτζα Μπράιαντ ευστόχησε σε τρίποντο για το 41-52.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση, φέρνοντας το ματς στα μέτρα της και έχοντας τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, η Μακάμπι πλησίασε, όταν ο Λόνι Γουόκερ πέτυχε πέντε συνεχόμενους πόντους για το 55-62 στο 25’. Ωστόσο, η Χάποελ βρήκε λύσεις με τους Μπράιαντ και Τζόουνς, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 66-73.
Ο Αντόνιο Μπλέικνι σκόραρε από την κορυφή και ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (66-76, 31') ενώ ήταν εκείνος που... έκοψε τη φόρα της Μακάμπι, κάνοντας το 75-86 με γκολ-φάουλ στα 4:42 για το τέλος. Η Χάποελ Τελ Αβίβ διατήρησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 88-99.
Τα δεκάλεπτα: 14-26, 41-52, 66-73, 88-99.
Ο MVP: Ο Κρις Τζόουνς σημείωσε 13 πόντους (4/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), μοίρασε 11 ασίστ και μάζεψε επτά ριμπάουντ στα 23:16 που έμεινε στο παρκέ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Λόνι Γουόκερ γέμισε τη στατιστική του με 17 πόντους, τρία ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και δύο κλεψίματα, ωστόσο οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τη Μακάμπι.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Χάποελ μοίρασε 24 ασίστ για 10 λάθη.
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Oded Kattash
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|J. Hoard *
|34:41
|12
|4/7
|57.1%
|4/5
|80%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|4
|5
|9
|1
|1
|1
|2
|1
|-3
|24
|2
|J. Clark III
|20:58
|11
|5/12
|41.7%
|4/5
|80%
|1/7
|14.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|5
|3
|M. Santos
|05:24
|1
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-10
|1
|8
|L. Walker IV *
|32:05
|17
|6/15
|40%
|3/6
|50%
|3/9
|33.3%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|4
|4
|2
|2
|0
|-14
|13
|9
|R. Sorkin *
|22:39
|15
|5/11
|45.5%
|5/10
|50%
|0/1
|0%
|5/6
|83.3%
|3
|4
|7
|0
|4
|4
|0
|0
|-7
|11
|10
|O. Brissett *
|32:02
|13
|3/9
|33.3%
|2/4
|50%
|1/5
|20%
|6/6
|100%
|4
|5
|9
|3
|2
|1
|2
|0
|-2
|22
|11
|W. Rayman
|13:59
|10
|2/6
|33.3%
|0/1
|0%
|2/5
|40%
|4/5
|80%
|3
|2
|5
|1
|3
|0
|1
|0
|-3
|11
|12
|J. Dibartolomeo
|04:14
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-6
|-1
|13
|T. Gold
|00:00
|0
|21
|J. Dowtin Jr
|00:00
|0
|35
|Z. Hankins
|14:51
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|+1
|5
|45
|T. Blatt *
|19:07
|5
|1/7
|14.3%
|0/0
|0%
|1/7
|14.3%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|4
|2
|0
|0
|0
|-11
|6
|Team/Coaches
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|TOTAL
|200
|88
|28/70
|40%
|20/34
|58.8%
|8/36
|22.2%
|24/27
|88.9%
|16
|24
|40
|18
|20
|10
|7
|1
|98
|Hapoel IBI Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Dimitris Itoudis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|J. Motley
|00:00
|0
|1
|C. Jones
|23:16
|13
|5/11
|45.5%
|4/7
|57.1%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|7
|7
|11
|0
|1
|0
|0
|+6
|26
|2
|A. Blakeney *
|28:15
|14
|5/14
|35.7%
|2/4
|50%
|3/10
|30%
|1/1
|100%
|0
|3
|3
|2
|2
|1
|0
|1
|+4
|9
|3
|E. Bryant *
|34:49
|19
|7/13
|53.8%
|6/9
|66.7%
|1/4
|25%
|4/4
|100%
|2
|3
|5
|6
|4
|4
|2
|0
|+9
|24
|15
|K. Edwards
|07:11
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|+3
|-3
|17
|C. Malcolm
|28:17
|16
|6/8
|75%
|4/6
|66.7%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|0
|2
|0
|2
|0
|+11
|19
|20
|L. Randolph
|05:11
|3
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|+2
|1
|21
|T. Odiase
|21:58
|13
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|16
|22
|V. Micic *
|18:59
|9
|3/9
|33.3%
|1/1
|100%
|2/8
|25%
|1/1
|100%
|0
|5
|5
|3
|2
|3
|0
|0
|+6
|9
|24
|I. Wainright *
|14:07
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|+3
|2
|25
|D. Oturu *
|17:57
|10
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0
|1
|1
|0
|4
|1
|0
|1
|+12
|8
|26
|Y. Madar
|00:00
|0
|Team/Coaches
|4
|3
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|TOTAL
|200
|99
|38/73
|52.1%
|28/42
|66.7%
|10/31
|32.3%
|13/14
|92.9%
|11
|25
|36
|24
|22
|10
|5
|3
|118
