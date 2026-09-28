Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα Ίμπον Ναβάρο αναφέρεται στον Τζόναθαν Μότλεϊ και την τραγική εμφάνιση του απέναντι στη Ζάλγκιρις του Γιόνας Βαλαντσιούνας, που τον έκανε να χάσει τον ύπνο του.

Στην πρεμιέρα της Euroleague o Ερυθρός Αστέρας ηττήθηκε (83-77) κατά κράτος στο Βελιγράδι από την Ζάλγκιρις του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Πέρα από την ήττα όμως η εμφάνιση του Τζόναθαν Μότλεϊ στοίχειωσε τον ίδιο και προκάλεσε τις έντονες αποδοκιμασίες του κόσμου. Ο Αμερικανός σέντερ πραγματοποίησε πιθανότατα τη χειρότερη με διαφορά εμφάνιση του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σε 14:08 λεπτά συμμετοχής είχε 2 πόντους με 1/7 σουτ εντός πεδιάς, 2 ασίστ και 6 λάθη, συγκεντρώνοντας -13 βαθμούς στο PIR. Χειρότερα δεν γίνονταν. Τώρα βέβαια, έχει την ευκαιρία να λυτρωθεί, καθώς στο δρόμο του θα βρει το βράδυ της Τρίτης (29/9, 21:00) στην Belgrade Arena την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στην οποία αγωνίζονταν την τελευταία διετία και αποτελεί ένα κίνητρο για να ανακάμψει αγωνιστικά. Έχει μπροστά του την καλύτερη ευκαιρία για να κάνει μια αγωνιστική επανεκκίνηση.

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα Ίμπον Ναβάρο αναφέρθηκε στον Μότλεϊ και μια συζήτηση που έκαναν μεταξύ τους την επόμενη ημέρα της ήττας από την Ζάλγκιρις.

«Πιθανότατα κοιμήθηκε χειρότερα από όλους τους ανθρώπους στην πόλη εκείνο το βράδυ. Την επόμενη μέρα ήταν εντελώς διαλυμένος. Αλλά δεν έχει να κάνει με το πόσες φορές πέφτεις. Έχει να κάνει με τον χαρακτήρα σου και τον τρόπο που σηκώνεσαι. Είχε πολύ καλή προπόνηση, όπως και πριν, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τον είδαμε με πολύ καλή ενέργεια, να προσπαθεί να βελτιωθεί και να ανταποδώσει στην ομάδα όλη την υποστήριξη που του δίνουν οι συμπαίκτες του» δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός της σερβικής ομάδας.

Η παρουσία του Τζόναθαν Μότλεϊ και του Κρις Τζόουνς που πέρσι αγωνίστηκαν στη Χάποελ ήταν κάτι που βοήθησε στην προετοιμασία, αλλά όπως επισημαίνει ο Ίμπον Ναβάρο, οι πληροφορίες πλέον που λαμβάνονται είναι αρκετές.

«Η Χάποελ είναι μια ομάδα που παρακολουθούμε από πέρυσι, από τότε που κατέκτησε το Eurocup, επειδή παίζει σπουδαία. Έχει έναν εξαιρετικό προπονητή. Ξέρουμε τι κάνει, αλλά φυσικά υπάρχουν ορισμένα πράγματα και λεπτομέρειες που είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσεις όταν έχεις βρεθεί μέσα σε αυτό το σύστημα. Γι' αυτό μας έδωσαν μερικές συμβουλές για τον αυτοματισμό τους» εξήγησε για την συνδρομή των Μότλεϊ και Τζόουνς στο κομμάτι της... κατασκοπείας.

Όσο για το αν υπάρχει μεγαλύτερη πίεση και από τον κόσμο μετά την εντός έδρας ήττα από τη Ζάλγκιρις, ο Ναβάρο, επισήμανε: «Πρέπει να κερδίσουμε, είτε παίζουμε εντός είτε εκτός έδρας. Ένα από τα χειρότερα πράγματα ήταν που δεν νικήσαμε τη Ζάλγκιρις μπροστά στον κόσμο μας. Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω τα παιδιά, τα έδωσαν όλα. Έκαναν πολλά λάθη, αλλά έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Οπότε δεν υπάρχουν παράπονα από εκείνη την πλευρά. Πρέπει να το πάρουμε με τον σωστό τρόπο. Θα έχουμε την ενέργεια των οπαδών μας στο πλευρό μας, θα μας πιέσουν και πρέπει να είναι κάτι που θα λειτουργήσει υπέρ μας, οπότε είμαστε μια πολύ συναισθηματική ομάδα. Μερικές φορές, η ποσότητα ενέργειας που παίρνει η ομάδα είναι τεράστια. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα συναισθήματα γύρω μας» .