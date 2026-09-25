Χάποελ Τελ Αβίβ: Το στραπάτσο της πρεμιέρας και η τεράστια επένδυση που φέρνει απαιτήσεις

Η Χάποελ Τελ Αβίβ με σχεδόν πενταπλάσιο μπάτζετ από τη Μπάγερν Μονάχου, είδε τους Γερμανούς να παίρνουν τη νίκη εναντίον της στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Η μεγαλύτερη έκπληξη στην πρεμιέρα της φετινής EuroLeague έλαβε χώρα στη Σόφια, την πόλη όπου η Χάποελ Τελ Αβίβ χρησιμοποιεί ως έδρα για τους αγώνες της στη διοργάνωση. Οι Ισραηλινοί ηττήθηκαν με 86-84 από την Μπάγερν Μονάχου και ξεκίνησαν με το... αριστερό μια σεζόν με δικαιολογημένα μεγάλες για εκείνους προσδοκίες.



Αν και ξεκίνησαν καλά στην αναμέτρηση, είδαν τη γερμανική ομάδα να αντεπιτίθεται και να φτάνει στο να βρίσκεται μπροστά ακόμα και με 18 πόντους με την έναρξη της 4ης περιόδου. Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη έδειχνε να πονά στην άμυνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, κυρίως όσον αφορά το περιφερειακό σουτ, ενώ και στην επίθεση έμοιαζε να δυσκολεύεται στο να ξεδιπλώσει τις αρετές που αδιαμφισβήτητα διαθέτει.

Σίγουρα το εξαιρετικό ποσοστό στο τρίποντο της ομάδας του Αντόν Γκαβέλ με 38% ευστοχία, ήταν «κλειδί» για τη νίκη της Μπάγερν, που είδε αντίστοιχα την αντίπαλο της να σουτάρει με 27%, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα της στάνταρ.



Το 4ο δεκάλεπτο ανήκε σχεδόν ολοκληρωτικά στους Ισραηλινούς, όμως παρότι κατόρθωσαν να περάσουν μπροστά στο σκορ με βραχεία κεφαλή 1:30 πριν το τέλος, γνώρισαν τελικά την ήττα, παρά το γεγονός ότι είχαν τρεις ευκαιρίες για να ευστοχήσουν σε σουτ που θα τους έδινε τη νίκη ή θα έστελνε το ματς στην παράταση.

What a way to start the new season!@FCBBasketball with a hard-fought victory in Round 1 ✅#EveryGameMatters pic.twitter.com/rnaMElYjuz September 24, 2026

Σίγουρα μια ήττα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης δεν συνιστά καταστροφή, όμως αποτελεί ένα ηχηρό «καμπανάκι» ενόψει της συνέχειας, για μια ομάδα που η δική της επένδυση, με μπάτζετ που εκτοξεύτηκε πάνω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί το μεγαλύτερο στη λίγκα, είναι αυτή που δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για διάκριση.

Την ίδια στιγμή η Μπάγερν, με ένα συνολικό μπάτζετ που φέρεται να κινείται κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, απέδειξε πως είναι ικανή να της κάνει ζημιά, χτυπώντας τη στις αδυναμίες που βγάζει, αγωνιζόμενη βέβαια ως γηπεδούχος μακριά από τη φυσική της έδρα.

Οι μεγάλες προσδοκίες συνοδεύονται και από ανάλογα μεγάλη πίεση. Η Χάποελ το βίωσε και πέρυσι, όπου έκλεισε απογοητευτικά τη σεζόν, αποκλειόμενη από το Final Four της Αθήνας από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1, αν και στη μεγαλύτερη διάρκεια της κανονικής σεζόν βρισκόταν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Φέτος, με τα περισσότερα Power Rankings να τη δίνουν ως φαβορί για την 6άδα, η Χάποελ, που διαθέτει ονόματα όπως αυτά των Μίτσιτς, Μπράιαντ, Κόφι, ΛεΝτέι και Οτούρου, μοιάζει... καταδικασμένη να πετύχει. Η ομάδα του κόουτς Ιτούδη καλείται να βγάλει αντίδραση, αρχής γενομένης από το ματς στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα που ακολουθεί (29/09) και να σβήσει την εκτός προγράμματος ήττα της πρεμιέρας.