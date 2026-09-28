Χάποελ Τελ Αβίβ: Ζήτησε επίσημα την Κύπρο ως έδρα της στη Euroleague
Σύμφωνα με το CyprusBasket, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη κατέθεσε επίσημο αίτημα στα επιτελικά στελέχη της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να χρησιμοποιεί το «Νησί της Αφροδίτης» ως έδρα της στη Euroleague, όπως ακριβώς και η συμπολίτισσα Μακάμπι.
Η Χάποελ, που αγωνιζόταν στη Σόφια, όπως όλα δείχνουν, θα μετακομίσει επί κυπριακού εδάφους για την Ευρωλίγκα της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως ξέχωρα από τους δύο εκπροσώπους του Ισραήλ στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η Χάποελ Ιερουσαλήμ του Σάσα Ομπράντοβιτς, που αγωνίζεται στο EuroCup και είναι αντίπαλος του Άρη, θα επιδιώξει κάτι αντίστοιχο.
Following Maccabi Tel Aviv, who will play their EuroLeague home games in Cyprus, Hapoel Tel Aviv has also submitted an official request to the Republic of Cyprus seeking permission to play its home games in Cyprus as well👀— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) September 28, 2026
More to come soon🔜
Via: @cyprusbasket1 #hapoel… pic.twitter.com/MG01LiVn2G
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