Στον διάβα της Μακάμπι Τελ Αβίβ κινήθηκε και η Χάποελ, η οποία έστειλε επίσημο αίτημα για να χρησιμοποιεί ως έδρα της την Κύπρο στους αγώνες της Euroleague.

Σύμφωνα με το CyprusBasket, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη κατέθεσε επίσημο αίτημα στα επιτελικά στελέχη της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να χρησιμοποιεί το «Νησί της Αφροδίτης» ως έδρα της στη Euroleague, όπως ακριβώς και η συμπολίτισσα Μακάμπι.

Η Χάποελ, που αγωνιζόταν στη Σόφια, όπως όλα δείχνουν, θα μετακομίσει επί κυπριακού εδάφους για την Ευρωλίγκα της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως ξέχωρα από τους δύο εκπροσώπους του Ισραήλ στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η Χάποελ Ιερουσαλήμ του Σάσα Ομπράντοβιτς, που αγωνίζεται στο EuroCup και είναι αντίπαλος του Άρη, θα επιδιώξει κάτι αντίστοιχο.