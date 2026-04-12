Η Παρτίζαν έφυγε με το διπλό από τη Λιουμπλιάνα και οδηγεί την κούρσα στο Top-8 της ABA Liga

Παρτίζαν: Οδηγεί την κούρσα στο Top-8 της ABA Liga
Η Παρτίζαν επιβλήθηκε της Τσεντεβίτα-Ολίμπια με 70-85 στη Λιουμπλιάνα και βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης του Top-8 της ABA Liga, με ρεκόρ 20-3.
Οι Σέρβοι επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα από τη Ζάλγκιρις για τη EuroLeague, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Σέικ Μίλτον με 21 πόντους (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 4/5 βολές).
Από ’κει και πέρα, ο Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου, είχε 15 πόντους, δύο ριμπάουντ, δύο ασίστ και δύο κλεψίματα, ενώ ο Στέρλινγκ Μπράουν πρόσθεσε 12 πόντους με 7/7 βολές, τρία ριμπάουντ και μία ασίστ στα 19:39 που έμεινε στο παρκέ.
Η Παρτίζαν ολοκληρώνει τις φετινές υποχρεώσεις της στη EuroLeague με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια (16/4, 21:30).
Κατάταξη Top-8
- Παρτίζαν 20-3
- Dubai Basketball 19-3
- Μπουντούτσνοστ 17-5
- Ερυθρός Αστέρας 17-5
- Κλουζ Ναπόκα 13-9
- Τσεντεβίτα Ολίμπια 12-11
- Μπόσνα 10-13
- Ιγκοκέα 10-3
