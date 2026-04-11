Η Παρτίζαν «έδεσε» τον Καρλίκ Τζόουνς στο Βελιγράδι, προσφέροντάς του καινούργιο διετές συμβόλαιο.

Ο Αμερικανός γκαρντ, έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν μακριά από τη Σερβία και μετά από επίσημη ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων» ο Τζόουνς θα παραμείνει κάτοικος Βελιγραδίου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Κάρλικ Τζόουνς την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 15.6 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ σε 14 αναμετρήσεις, αποτελώντας έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες για τον Ζοάν Πενιαρόγια.

Η Παρτίζαν έκανε γνωστή την είδηση της ανανέωσης, μέσω ενός βίντεο στα social media.