Παρτίζαν: «Έδεσε» τον Κάρλικ Τζόουνς για τα επόμενα δύο χρόνια!
Κάτοικος Παρτίζαν για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Κάρλικ Τζόουνς.
Ο Αμερικανός γκαρντ, έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν μακριά από τη Σερβία και μετά από επίσημη ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων» ο Τζόουνς θα παραμείνει κάτοικος Βελιγραδίου για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο Κάρλικ Τζόουνς την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 15.6 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ σε 14 αναμετρήσεις, αποτελώντας έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες για τον Ζοάν Πενιαρόγια.
Η Παρτίζαν έκανε γνωστή την είδηση της ανανέωσης, μέσω ενός βίντεο στα social media.
He put his pen to paper! ✍️#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/JSt2nSbVaP— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 10, 2026
