Το θέμα των αδειών τύπου Α για τη συμμετοχή στην Euroleague (για την επόμενη τριετία) θα συζητήσουν την Τρίτη (5/5) στη Βαρκελώνη. - Τι λένε στη Σερβία.

Το θέμα των αδειών τύπου Α για τη μόνιμη συμμετοχή στην Euroleague αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη (5/5) στη Βαρκελώνη μεταξύ 8 ομάδων και του CEO της EuroLeague Basketball, Τσους Μπουένο.

Σύμφωνα με το εκτενές ρεπορτάζ της Mozzart Sport οι εκπρόσωποι της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα θα έχουν συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή της Euroleague, καθώς έχουν υποβάλει αίτηση για την απόκτηση άδειας τύπου Α, ωστόσο δεν είναι οι μόνοι.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οκτώ ομάδες που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και δεν διαθέτουν μόνιμη άδεια. Εκτός από τις ομάδες του Βελιγραδίου, πρόκειται για τις Ντουμπάι, Βίρτους, Μονακό, Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρί και Βαλένθια. Το βασικό θέμα θα είναι η χορήγηση αδειών Α, για την οποία η Euroleague δείχνει θετική διάθεση.

Η ατζέντα της συνάντησης της Euroleague με τις οκτώ ομάδες περιλαμβάνει πέντε βασικά θέματα. Πρώτο είναι το όραμα και το μέλλον της διοργάνωσης, κυρίως το πλάνο για τα επόμενα τρία χρόνια. Προς το παρόν, η Euroleague δεν εξετάζει το πολύ μακρινό μέλλον, αλλά επικεντρώνεται στη βραχυπρόθεσμη οργάνωση και στον ρόλο που θα έχουν αυτές οι ομάδες στα σχέδιά της. Είναι πιθανό ότι αυτό θα επηρεάσει σημαντικά και τις τελικές αποφάσεις για την παραχώρηση των αδειών τύπου Α.

Το ρεπορτάζ της Mozzart αναφέρει ακόμη:

«Το επόμενο θέμα αφορά το franchise. Η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε στις αρχές Μαρτίου ένα νέο στρατηγικό πλάνο, στο οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο όρος «franchise», ως βασικό στοιχείο του μέλλοντος της διοργάνωσης. Η μετατροπή των συλλόγων σε franchises στοχεύει να προσφέρει σταθερότητα σε ομάδες και επενδυτές, αυξάνοντας την αξία τους και εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο για τη δημιουργία ισχυρών ομάδων, αλλά και για ανακαίνιση ή κατασκευή υποδομών, καθώς και για προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων.

Παράλληλα, αναμένεται σημαντική αύξηση της αξίας της Ευρωλίγκας, με τη συμμετοχή της γνωστής επενδυτικής τράπεζας «JB Capital Markets», η οποία, πέρα από την ανάλυση του σχεδίου, εργάζεται και για την προσέλκυση κορυφαίων επενδυτών ώστε να στηρίξουν το εγχείρημα.

Σύμφωνα με τη «Marca», η Ευρωλίγκα έχει ήδη αναθέσει στη συγκεκριμένη τράπεζα την αξιολόγηση του σχεδίου της. Η τρέχουσα αξία των δεκαετών αδειών εκτιμάται μεταξύ 50 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Για παράδειγμα, η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να βρίσκεται κοντά στο ανώτατο όριο των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Επισημαίνεται επίσης ότι η αξία των αδειών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω όταν μετατραπούν σε franchises.

Οι ομάδες που θα αποκτήσουν μόνιμη άδεια ή θα μετατραπούν σε νέες franchises θα χρειαστεί να καταβάλουν από 40 έως 75 εκατομμύρια ευρώ στην αρχική φάση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη σεζόν 2027/28. Οι σύλλογοι που ήδη διαθέτουν δεκαετή άδεια θα μπορούν να τη μετατρέψουν σε franchise χωρίς επιπλέον κόστος. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθούν νέες franchises στο πλαίσιο του σχεδίου επέκτασης της Ευρωλίγκας, η οποία ενδέχεται να φτάσει έως και τις 24 ομάδες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, με 18-20 από αυτές να λειτουργούν ως franchises.

Αυτό το μοντέλο αποτελεί, σε έναν βαθμό, απάντηση στην επέκταση του ΝΒΑ στην Ευρώπη, το οποίο σχεδιάζει τη δημιουργία δικής του διοργάνωσης. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί επίσης, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της ημερήσιας διάταξης. Προς το παρόν, είναι γνωστό ότι το πρότζεκτ του ΝΒΑ Ευρώπης αναμένεται να ξεκινήσει το 2027. Η Euroleague έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του κόσμου, επομένως το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Τόσο η διοργάνωση όσο και οι σύλλογοι θα εκφράσουν τις θέσεις τους πάνω σε αυτό. Τέλος, θα συζητηθούν θέματα αγοράς, μάρκετινγκ και άλλα οικονομικής φύσης ζητήματα».

