Ο Τζόφρι Λοβέρν φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν επιστρέφοντας στη σερβική ομάδα.

Συνεχίζει να κινείται δυνατά η Παρτίζαν και ενόψει της νέα σεζόν. Πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε την ανανέωση του Κάρλικ Τζόουνς αλλά δεν μένει εκεί.

Σύμφωνα με την Mozzart Sport, ο Τζόφρι Λοβέρν πλησιάζει στην επιστροφή του στη σερβική ομάδα. Οι επαφές των δύο πλευρών είναι προχωρημένες και φαίνεται πως ο Γάλλος ψηλός θα γυρίσει στην ομάδα με την οποία έπαιξε από το 2012 μέχρι το 2014.

Ο Λοβέρν έχει και σερβικό διαβατήριο, άρα δεν θα πιάνει θέση ξένου.

Έχει πατήσει πλέον τα 34 του χρόνια, παίζοντας αρκετές σεζόν στη Euroleague. Στη διοργάνωση μετρά κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ κατά μέσο όρο.