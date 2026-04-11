«Απολύθηκε ο Γκόλεματς από την Ντουμπάι BC»
Μετά τη βαριά ήττα της Ντουμπάι BC από την Αναντολού Εφές, ο Γιούριτσα Γκόλεματς απολύθηκε από την ομάδα των Εμιράτων, σύμφωνα με Βόσνιο δημοσιογράφο.
Συγκεκριμένα μετά την άσχημη αγωνιστική εικόνα της Ντουμπάι στα τελευταία παιχνίδια, αλλά και την βαριά ήττα από τους Τούρκους που βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη της βαθμολογίας, η διοίκηση της Ντουμπάι BC, αποφάσισε την απομάκρυνση του Βόσνιου τεχνικού από τον πάγκο της ομάδας.
Θυμίζουμε η Ντουμπάι BC έχει ώς έδρας το Σαράγεβο, λόγω του πολέμου στη μέση Ανατολή, ενώ βρίσκεται στην 11 θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 19 νίκες και 18 ήττες.
The word from Sarajevo is that Dubai Basketball@dubaibasket head coach Jurica Golemac has been fired ‼️— Darko Dželetović (@DarkoBasketball) April 11, 2026
