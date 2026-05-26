Μπουντούτσνοστ-Ντουμπάι 91-90: Ισοφάρισε τη σειρά με Φέρελ
Αποδείχθηκε πολύ «σκληρό καρύδι» η Μπουντούτσνοστ η οποία έφερε τη σειρά των ημιτελικών της ABA Liga με την Ντουμπάι στα ίσια (1-1) στην Ποντγκόριτσα κερδίζοντας με 91-90 και έστειλε τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη (28/5) με τον νικητή να αντιμετωπίζει στους τελικούς την Παρτίζαν.
Οι παίκτες της Μπουντούτσνοστ μετά το ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο όπου πήραν ένα μικρό προβάδισμα (46-42 στο 20’) μπόρεσαν να «χτίσουν» μια διαφορά 12 πόντων (77-65 στο 30’) η οποία τους επέτρεψε να φτάσουν στη νίκη στο φινάλε.
Σπουδαία δουλειά έκανε για τους νικητές ο Γιόγκι Φέρελ με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ ο Τανάσκοβιτς είχε 15 πόντους και 4 ριμπάουντ και ο Σουλαϊμόν 16 πόντους. Από τους ηττημένους εξαιρετικός ήταν ο Μφιόντου Καμπενγκέλε που σημείωσε 25 πόντους, μαζεύοντας και 7 ριμπάουντ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-25, 46-42, 77-65, 91-90.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Ζάκελι): Μόργκαν 9 (4 ριμπάουντ), Μαγκί 6, Σουλαϊμόν 16, Φέρελ 12 (7 ασίστ), Τανάσκοβιτς 15 (4 ριμπάουντ), Γιοβάνοβιτς 7, Νίκολιτς 4, Μπουτσιέλε 6 (5 ασίστ), Κόβλιαρ 4, Μπουτέιγ 12.
ΝΤΟΥΜΠΑΙ (Σέκουλιτς): Μούσα 13 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράιτ 8 (7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Καμπόκλο, Καμπενγκέλε 25 (7 ριμπάουντ), Πρέπελιτς, Άμπας 5, Άντερσον 6 (4 ριμπάουντ), Μπέρτανς 6, Καμένιας 6 (4 ριμπάουντ), Αβράμοβιτς 6.
