Η Ντουμπάι BC ήταν καταιγιστική στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς με την Μπουντούτσνοστ, επικρατώντας με το εμφατικό 103-77 και «σφραγίζοντας» την πρόκριση στους τελικούς της ABA Liga, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς μπήκε στο παρκέ αποφασισμένη να μην αφήσει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και επέβαλε τον ρυθμό της ανεβάζοντας συνεχώς τη διαφορά, μετατρέποντας το ντέρμπι πρόκρισης σε παράσταση για έναν ρόλο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ντζάναν Μούσα, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ενώ πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Κέναν Καμένιας, που έκανε double-double με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ. Για την Μπουντούτσνοστ, ο Γιόγκι Φέρελ είχε 17 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Μπουτσιέλε πρόσθεσε 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, χωρίς όμως να μπορέσουν να αλλάξουν την εικόνα της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 54-39, 78-58, 103-77

Πλέον, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στρέφει την προσοχή της στους τελικούς απέναντι στην Παρτίζαν, έχοντας μάλιστα το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά με τα δύο πρώτα παιχνίδια των τελικών να είναι προγραμματισμένα για τις 4 και 6 Ιουνίου στο Ντουμπάι.