Τσάβι Πασκουάλ και Χουάν Κάρλος Ναβάρο δεν θα βρίσκονται στη Μπαρτσελόνα τη νέα σεζόν, με τον Καταλανό προπονητή να ετοιμάζεται για Ντουμπάι BC.

Η Marca είχε αποκαλύψει στις 17 Μάη πως ο Τσάβι Πασκουάλ θα προπονεί την Ντουμπάι τη νέα σεζόν, με την ομάδα από τα Εμιράτα να πληρώνει ρήτρα αποδέσμευσης 300.000 ευρώ. Το ισπανικό Μέσο αναφέρει πως η αποχώρηση του Καταλανού τεχνικού στρέφει στην έξοδο και τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Το κείμενο τονίζει πως η τελευταία ελπίδα της Μπάρτσα ήταν ότι ο πρόεδρος, Ζοάν Λαπόρτα, θα μπορούσε να τον πείσει σε μια κατ' ιδίαν συνάντηση, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο ήταν πάντα εξαιρετικά εγκάρδιες . Και εξακολουθούν να είναι.

Όμως δεν μπόρεσε να τον πείσει να μείνει στη Μπαρτσελόνα. Το δημοσιευμα προσθέτει πως ο Πασκουάλ θα υπογράψει στη Ντουμπάι το μεγαλύτερο συμβόλαιο (περίπου 2.2 εκατ. ευρώ τον χρόνο) που έχει προσφερθεί ποτέ σε προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.



Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θα είναι ο μόνος που θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν, αφού ο Ναβάρο, ο οποίος ήταν ο κύριος υποστηρικτής της επιστροφής του, θα αποχωρήσει επίσης, όπως αναφέρει η El Mundo Deportivo . Ο θρύλος του συλλόγου, στα 45 του, θα παραιτηθεί από τη θέση του γενικού διευθυντή.

Στη Ντουμπάι θα συναντήσει και τον Άλφα Ντιάλο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, πείθοντάς τον να πει το «ναι», παρά το προσύμφωνο με την Μπαρτσελόνα.