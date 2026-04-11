Ο Κάρλικ Τζόουνς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του στις δηλώσεις του, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την Παρτίζαν.

Η Παρτίζαν μέσω ενός βιντεάκι στο x, ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κάρλικ Τζόουνς για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Αμερικανός στις πρώτες του δηλώσεις μετά το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με τους Σέρβους δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, αποθεώνοντας μάλιστα, τόσο τον σύλλογο, όσο και τους οπαδούς της Παρτίζαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κάρλικ Τζόουνς:

«Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Αυτός ο οργανισμός, οι οπαδοί, οι συμπαίκτες μου και οι προπονητές ήταν εκεί για μένα όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, όταν τραυματίστηκα και όταν χάναμε. Δεν έβλεπα λόγο να μην μείνω στην Παρτίζαν. Θα είμαι εδώ για δύο ακόμη χρόνια. Ελπίζω να μπορέσω να φέρω χαμόγελα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Κάποιοι σύλλογοι ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Προσπάθησα να μείνω προσγειωμένος, είμαι εδώ για να παίζω μπάσκετ. Ο ατζέντης μου χειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις και μίλησε με άλλες ομάδες, αλλά του είπα ότι είμαι χαρούμενος εδώ. Μου αρέσει που βρίσκομαι εδώ».