Ο Μουστάφα Φαλ πάτησε ξανά παρκέ στα 7:46 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην Arena 8888 της Σόφιας, επιστρέφοντας στη δράση έπειτα από 308 ημέρες απουσίας.

Ο Μουστάφα Φαλ άφησε πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό στον τρίτο περσινό τελικό της Stoiximan GBL, όταν υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος σέντερ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Πειραιωτών για το ματς της 35ης αγωνιστικής της EuroLeague με τη Βιλερμπάν, ωστόσο δεν είχε αγωνιστεί.

Τελικά, έπαιξε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, 9/4, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον περνάει στον αγώνα στα 7:46 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην Arena 8888, εκεί όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε της Χάποελ με 85-89.

Ο Φαλ αγωνίστηκε ξανά μετά από 308 ημέρες, βοηθώντας τον Ολυμπιακό στο κομμάτι της δημιουργίας και της άμυνας.

Στα 12:03 που έμεινε στο παρκέ, μοίρασε τέσσερις ασίστ, έκανε δύο μπλοκ και κατέβασε τρία ριμπάουντ, δίχως να πάρει σουτ και συγκεντρώνοντας 10 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Μουστάφα Φαλ κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ

3 ριμπάουντ (2-1)

4 ασίστ

2 μπλοκ

10 PIR

σε 12:03