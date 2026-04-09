Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός: Ο απολογισμός του Μουστάφα Φαλ
Ο Μουστάφα Φαλ άφησε πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό στον τρίτο περσινό τελικό της Stoiximan GBL, όταν υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Ο Γάλλος σέντερ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Πειραιωτών για το ματς της 35ης αγωνιστικής της EuroLeague με τη Βιλερμπάν, ωστόσο δεν είχε αγωνιστεί.
Τελικά, έπαιξε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, 9/4, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον περνάει στον αγώνα στα 7:46 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην Arena 8888, εκεί όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε της Χάποελ με 85-89.
Ο Φαλ αγωνίστηκε ξανά μετά από 308 ημέρες, βοηθώντας τον Ολυμπιακό στο κομμάτι της δημιουργίας και της άμυνας.
Στα 12:03 που έμεινε στο παρκέ, μοίρασε τέσσερις ασίστ, έκανε δύο μπλοκ και κατέβασε τρία ριμπάουντ, δίχως να πάρει σουτ και συγκεντρώνοντας 10 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) για τους «ερυθρόλευκους».
Ο Μουστάφα Φαλ κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ
- 3 ριμπάουντ (2-1)
- 4 ασίστ
- 2 μπλοκ
- 10 PIR
σε 12:03
