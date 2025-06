Ο Μουσταφά Φαλ υπέστη μεγάλη ζημιά στο Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Γάλλο να μένει εκτός για 10-12 μήνες.

Άσχημα τα νέα στον Ολυμπιακό αναφορικά με τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος θα μείνει εκτός για σχεδόν ένα χρόνο!

Ο Γάλλος υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο, τραυματισμός που αναμένεται να τον αφήσει εκτός για 10 έως 12 μήνες.

Αυτό σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του Ολυμπιακού στη συνέχεια των τελικών της Stoiximan GBL, ενώ θα χάσει και σχεδόν όλη (αν όχι όλη) τη σεζόν 2025 - 2026)

🙏🏽 Άπαντες ευχόμαστε στον Μους ταχεία ανάρρωση.



