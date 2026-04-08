Μπαρτζώκας: «Ο Σάσα περιμένει με ανυπομονησία το ματς στη Σόφια, θα υπάρχει πολύς κόσμος που θα υποστηρίζει εκείνον»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (08/04) για Σόφια, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση.

Μίλησε για τους παίκτες της ισραηλινής ομάδας, καθώς σχολίασε την ανυπομονησία που έχει ο Σάσα Βεζένκοβ για το γεγονός, πως θα παίξει στην χώρα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Θα παίξουμε στο πλάνο που προλάβαμε να αναλύσουμε στους παίκτες. Παίζουμε με μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, με μεγάλη εμπειρία, σε ένα περιβάλλον λίγο περίεργο. Έρχεται μετά από μια μεγάλη νίκη για εμάς, την οποία πρέπει να ξεχάσουμε για να προχωρήσουμε.

Παίζουμε καλά σε μεγάλο μέρος των παιχνιδιών, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει και κάτι αν δεν συνδεθεί με νίκες στα κρίσιμα παιχνίδια, θα είναι απλώς μια ιστορία. Για την ώρα, είναι μια εξέλιξη, γιατί είναι ένα προϊόν δουλειάς.

Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για τον Ντόρσεϊ, γιατί δεν κάνω για κανέναν, δεν έκανα ούτε για τον Βεζένκοβ, ούτε για τον Φουρνιέ. Συνολικά σκοράραμε 102 πόντους, είμαστε η καλύτερη επίθεση στην EuroLeague και στην Ελλάδα, οπότε λειτουργούμε καλά και στις δύο πλευρές.

Μίτσιτς και Μπράιαντ είναι πάρα πολύ ικανοί, όμως έχω καταλήξει ότι ο Κρις Τζόουνς κι ο Μπλέικνι είναι εκπληκτικοί όταν κερδίζει η Χάποελ. Οι ψηλοί τους είναι ταλαντούχοι, χρειάζεται ομαδική δουλειά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και συνεισφορά απ’ όλους για να σταματήσουμε αυτή την ομάδα.

Ο Σάσα το περιμένει με ανυπομονησία, θα έρθουν οι συγγενείς του, είναι ο καλύτερος παίκτης της χώρας. Απ’ όσα ακούω, θα υπάρχει πολύς κόσμος που θα υποστηρίζει εκείνον και κατ’ επέκταση τον Ολυμπιακό».