Η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στη SUNEL Arena και εκεί ΑΕΚ και Μπανταλόνα θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετωπίση από τους διαιτητές. Τι έγινε με τις εμφανίσεις της Ένωσης στο Game 2

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη SUNEL Arena την Τετάρτη 15 Απρίλη. Οι αθλητές των δύο ομάδων έχουν μοχθήσει για να φτάσουν σε αυτό το σημείο να διεκδικούν την πρόκριση στο Final Four που θα γίνει στη Μπανταλόνα. Δεν θα πρέπει να παίζει κανείς με τον... ιδρώτα των αθλητών.

Το παραμικρό λάθος μπορεί να στοιχίσει. Η διαιτησία στο Game 2 δεν μοίρασε το καρπούζι στη μέρα. Η Μπανταλόνα ήταν καλύτερη από την ΑΕΚ και πιο έτοιμη, ωστόσο τα κριτήρια ήταν διαφορετικά σε αρκετές περιπτώσεις στις δύο μπασκέτες.

Τα πέντε φάουλ του Γκρέι και τα διαφορετικά κριτήρια

Ο Γκρέι είναι ο πιο κομβικός παίκτης της ΑΕΚ φέτος μαζί με τον Μπάρτλεϊ. Από νωρίς φορτώθηκε με φάουλ και η ΑΕΚ άρχισε να χάνει την επαφή της με το σκορ. Βγήκε εκτός με πέντε φάουλ από το τρίτο δεκάλεπτο και oρισμένα από αυτά ήταν πολύ τραβηγμένα.

Ίδιες επαφές στις δύο μπασκέτες δεν σφυρίζονται με τα ίδια κριτήρια. Η Μπανταλόνα έφτανε πολύ πιο εύκολα στο bonus των βολών. Eνώ από την άλλη οι διαιτητές σε ορισμένες περιπτώσεις ανέχθηκαν το physical game των Ισπανών που ξεπερνούσε τα όρια. Kατσίβελης και Χαραλαμπόπουλος δεν ολοκλήρωσαν το ματς λόγω τραυματισμών.

Κάτι που εκνεύρισε και τους παίκτες της ΑΕΚ. Το ίδιο έγινε με τον Ντράγκαν Σάκοτα που διαμαρτυρήθηκε έντονα σε σφυρίγματα των διαιτητών και αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές από τα ματς. Η πρόκριση θα κριθει στο Game 3 και εκεί απαιτείται το... καρπούζι να κοπεί στη μέση.

Η αναστάτωση με τις εμφανίσεις της ΑΕΚ

Θέμα δημιουργήθηκε και με τις εμφανίσεις που θα φορούσε η ΑΕΚ στο Game 2 με τη Μπανταλόνα. Στην τεχνική σύσκεψη που έγινε το πρωί της Τρίτης στις 10:30, μεταξύ των δύο ομάδων και των αξιουματούχων του BCL, συμφωνήθηκε αμοιβαία από όλες τις πλευρές ότι η Ένωση θα φορούσε τα μαύρα και η Μπανταλόνα τα λευκά.

Ωστόσο οι Ισπανοί εμφανίστηκαν στο γήπεδο με τη σκούρα εμφάνιση. Από την πλευρά της η ΑΕΚ ακολούθησε όσα είχαν συμφωνηθεί το πρωί της Τρίτης και φόρεσε μαύρα.

Η ΑΕΚ πάντα παίρνει και τις δύο εμφανίσεις μαζί της στα ταξίδια. Όμως χάθηκαν οι άλλες εμφανίσεις στο αεροπλάνο (όπως και η βαλίτσα του γυμναστή της ΑΕΚ) εξαιτίας των απεργιών σε Γερμανία και Ισπανία. Ο γηπεδούχος είθισται να βοηθά σε τέτοιες περιπτώσεις αν συμβεί κάτι απρόοπτο στον φιλοξενούμενο με τις εμφανίσεις του.

Ωστόσο παρά τα όσα είχαν συμφωνηθεί, η Μπανταλόνα εμφανίστηκε στο γήπεδο με την άλλη εμφάνιση και όχι με τη λευκή.