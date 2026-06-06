Ολυμπιακός: Το Game 2 στο T-Center ήταν το χειρότερο ματς της σεζόν
Ο Ολυμπιακός έκανε ΤΡΑΓΙΚΟ παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, με το Game 2 να κερδίζει επάξια τον τίτλο του χειρότερου παιχνιδιού των Πειραιωτών στο φετινή σεζόν.
Αυτή είναι μια από τις φορές που η στατιστική λέει ΟΛΗ την αλήθεια για τον Ολυμπιακό. 39% στα εντός παιδιάς (20/51), 50% δίποντα (14/28), 26% τρίποντα (6/23), μόλις 16 ασίστ για 14 λάθη, μόνο 2 κλεψίματα, έδωσε 15 πόντους από λάθη και εν τέλη, μετά από αυτά τα νούμερα, βγήκε η τραγική συγκομιδή των 58 πόντων.
Αυτή ήταν και η χειρότερη επιθετική συγκομιδή του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν και μια τρανή απόδειξη πως εάν δεν σκοράρει πολύ απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει θέματα η ομάδα του Πειραιά.
Η αμέσως επόμενη χειρότερη επιθετική συγκομιδή για τον Ολυμπιακό ήταν οι 62 πόντοι που είχε στη νίκη απέναντι στη Χάποελ στο ΣΕΦ (62-58). Τότε ο Ολυμπιακός είχε μεν πληγωθεί από τα κακά του ποστά (48.5% δίποντα, 22.6% τρίποντα), όμως είχε καταφέρει να κρατήσει χαμηλά και την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, φτάνοντας έτσι στη νίκη.
Σαφώς τα δύο παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, καθώς ο Ολυμπιακός στο T-Center παρατάχθηκε χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι μια διαρκής απειλή για την αντίπαλη άμυνα. Με τον Ντόρσεϊ μέσα θα ήταν άλλο ματς το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, αλλά τα «αν» δεν έχουν καμία αξία.
Μένει να δούμε εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει να ανακάμψει και μαζί με τον κόσμο του να δείξει το πρόσωπο που πρέπει, ώστε να κάνει τη δουλειά.
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