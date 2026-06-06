Ο Κώστας Παπανικολάου ξεπέρασε τον μέγιστο Γιώργο Πρίντεζη και έγινε ο δεύτερος σε συμμετοχές με τον Ολυμπιακό στην ιστορία της Stoiximan GBL.

Το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL δεν πήγε όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, όχι τόσο για την ήττα, όσο για την εμφάνιση της ομάδας. Παρόλα αυτά, το εν λόγω ματς είναι ξεχωριστό για τον Κώστα Παπανικολάου.

Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα 800 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με το ματς του T-Center έφτασε τις 365 συμμετοχές με την αγαπημένη του ομάδα στην Stoiximan GBL.

με αυτό το τρόπο, έγινε δεύτερος στη λίστα με τις περισσόερες συμμετοχές, ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη.

O Κώστας Παπανικολάου δεύτερος σε αγώνες με τον Ολυμπιακό

Αγωνίστηκε για 365η φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού και συνολικά για 379η στην καριέρα του στη #StoiximanGBL, στον χθεσινό, 2ο τελικό των playoffs. Έτσι…

Έγινε 2ος σε αγώνες με τον Ολυμπιακό στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος αφού ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη.

Μπήκε στην 20άδα της αντίστοιχης λίστας της #GBL αφού «έπιασε» τον Αντώνη Ασημακόπουλο.

Ακόμη χθες ο αρχηγός του Ολυμπιακού…

Έφτασε τα 350 εύστοχα τρίποντα καριέρας (350/999)

Έγινε ο 8ος παίκτης στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» που τις 400 εύστοχες βολές Πρωταθλήματος.