Ολυμπιακός: Έξω ο Μόρις, έξω και ο Φουρνιέ κόντρα στη Χάποελ!
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ με το επιβλητικό 102-85, ανέβηκε στο 24-12 και πλέον είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της κατάταξης της EuroLeague.
Tώρα οι Πειραιώτες ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη Σόφια, εκεί όπου την Πέμπτη (09/04, 21:05) θα αντιμετωπίσουν την Χάποελ Τελ Αβίβ (22-13) του Δημήτρη Ιτούδη.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει κάποιες απουσίες για το εν λόγω ματς με τον Εβάν Φουρνιέ να μην ακολουθεί την αποστολή λόγω στομαχικών διαταραχών, όπως και ο Μόντε Μόρις λόγω μυϊκού σπασμού στη μέση που τον ταλαιπωρεί. Παράλληλα, στην Αθήνα θα μείνει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, αλλά και ο τραυματίας Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει θλάση.
