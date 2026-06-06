Gazz Floor LIVE by Novibet για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Πάνω από 1.500 ψήφοι, 50-50 στο «ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα;»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στο T-Center, έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών και έμεινε ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου.
Το Gazz Floor powered by Novibet έθεσε το ερώτημα «ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα;» και παρά την τεράστια συμμετοχή με πάνω από 1.500 ψήφους, δεν είχαμε νικητή, καθώς το αποτέλεσμα ήταν 50-50.
Στη συνέχεια, ο Hoopfellas έθεσε φαβορί τον Ολυμπιακό, ο Παπαδογιάννης πήγε μ' αυτόν που έχει το πλεονέκτημα έδρας, ο Γιάννης Πάλλας ψήφισε κι αυτός τον Ολυμπιακό λόγω έδρας, τέθοντας ως κομβικό σημείο την επιστροφή ή όχι του Σλούκα.
Ο Αντώνης Καλκαβούρας, πλέον, βλέποντας την εικόνα των δύο ομάδων πιστεύει ότι το 50-50 μπορεί να γίνει πιο εύκολα 49-51 υπέρ του Παναθηναϊκού.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναφέρθηκε στις ισορροπίες που δημιουργούνται από Ντόρσεϊ-Σλούκα, χαρακτήρισε «κρίσιμο» το ματς στο ΣΕΦ και βλέπει ένα καθαρό 50-50.
Δείτε τι είπαν ακριβώς στο Gazz Floor για την πορεία των τελικών και την ανάδειξη του πρωταθλητή:
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