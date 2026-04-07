Ένας από τους σπουδαιότερους γκαρντ της εποχής του. Ο Νάντο Ντε Κολό αποκάλυψε πως θα βάλει τέλος στη σπουδαία καριέρα του στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, έχοντας αφήσει με ανεξίτηλα γράμματα την.. ιστορία του, στη EuroLeague.

Ο Γάλλος θεωρείται από τους καλύτερος πλέι-μέικερς στη EuroLeague, ενώ έχει στο παλμαρέ του δύο τρόπαια με την Τσσκα Μόσχας (2016, 2019), το βραβείο του πολυτιμότερου στην κανονική διάρκεια, αλλά και στο Final Four του 2016, καθώς είναι και δεύτερος σκόρερ all - time.

Αποχαιρέτησε τον ρωσικό σύλλογο, έχοντας σε 296 αναμετρήσεις μ.ο 16.4 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα, σε 24.3 λεπτά συμμετοχής.

Σε 20 χρόνια παρουσίας στα παρκέ, έχει αγωνιστεί κατά σειρά Σολέ, Βαλένθια, Σπερς, Ράπτορς, Τσσκα Μόσχας, Φενέρμπαχτσε, και Βιλερμπάν.

Αναλυτικά οι ατομικές διακρίσεις του Νάντο Ντε Κολό στη EuroLeague: