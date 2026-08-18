Οι σημαντικότερες στιγμές στη ζωή του Νίκολα Κάλινιτς που διαμόρφωσαν μια μπασκετική καριέρα γεμάτη τίτλους και… εντάσεις.

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Νίκολα Κάλινιτς να αποσυρθεί από τη ενεργό δράση, παραμένοντας όμως στον αγαπημένο του Ερυθρό Αστέρα ως μέλος στο προπονητικό επιτελείο, ήταν λογικό να ξαφνιάσει όσους διάβασαν την λιτή δήλωση του, παρόλα αυτά μοιάζει για τον ίδιο να ήταν μονόδρομος.

Ο Σέρβος φόργουορντ είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στο ρόστερ του αγαπημένου των «ερυθρολεύκων» και τη νέα σεζόν, παρόλα αυτά είχε γίνει γνωστό εδώ και αρκετές εβδομάδες πως δεν ήταν στα σχέδια του νέου προπονητή της ομάδας, Ίμπον Ναβάρο. Και ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν πληροφορίες για πιθανή επιστροφή του στη Βοϊβοντίνα, την ομάδα στην οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία, ο Κάλινιτς γνωστοποίησε μέσω μιας σύντομης δήλωσης την απόφαση του να εγκαταλείψει τα παρκέ για να ξεκινήσει μια νέα καριέρα στην προπονητική.

Η αιτία που οδήγησε στο «αντίο»

Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά πως: «Λόγω της κατάστασης της ζωής μου, θέλω να είμαι κοντά στο Βελιγράδι», ευχαριστώντας παράλληλα όσους αποτέλεσαν «μέρος αυτής της τρελής διαδρομής». Η κατάσταση στην οποία αναφέρεται χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες στην ανακοίνωση, αφορά προβλήματα που προέκυψαν μετά το χωρισμό με τη σύζυγο πριν από έναν χρόνο και έχουν ως αποτέλεσμα να βλέπει σπάνια την αγαπημένη του κόρη.

Τη δύσκολη κατάσταση είχε αποκαλύψει ο ίδιος τον περασμένο Οκτώβρη, έπειτα από μια νίκη του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στη Ζάλγκιρις, όταν φανερά επηρεασμένος προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση: «Δεν έχω δει την κόρη μου εδώ και 20 ημέρες. Το πρόβλημα αφορά γονείς που κάνουν κατάχρηση των θεσμών, της αστυνομίας, των κοινωνικών υπηρεσιών, των νηπιαγωγείων. Ζητώ μεγαλύτερη προσοχή και να προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε κάτι για αυτό, να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Είναι μια τρομερή κατάσταση. Είμαι τυχερός που μπορώ να μιλήσω δημόσια, γι’ αυτό και θέλω να επισημάνω αυτό το πρόβλημα. Όλοι όσοι το περνάνε αυτό σίγουρα δεν έχουν εύκολη ζωή, και θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να τους δείξω την υποστήριξή μου, να τους ενθαρρύνω να παραμείνουν πειθαρχημένοι, θετικοί και να μην κάνουν καμία ανοησία».

Με τα παραπάνω δεδομένα, η παραμονή του Σερβική πρωτεύουσα για χάρη της κόρης του έμοιαζε επιβεβλημένη και πλέον θα βρίσκεται στο πλευρό του Ναβάρο, προσπαθώντας παράλληλα να βρει λύση στο σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Ο τραυματισμός που τον σημάδεψε

Οι δυσκολίες στη ζωή του Νίκολα Κάλινιτς ξεκίνησαν από νωρίς, αν και τίποτα δεν φαίνεται να τον «λύγισε» στο βαθμό που αυτό συνέβη τις μέρες που βρίσκεται μακριά απ’ το παιδί του. Όταν ήταν παιδί, έσπασε το σαγόνι του όταν δέχτηκε κλωτσιά παίζοντας ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας, γεγονός που τον οδήγησε στο χειρουργείο, όμως το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Γι’ αυτό υπάρχει αυτή η ιδιομορφία στο σαγόνι του, που εξαιτίας του ότι δεν του προκαλεί όμως πόνο, τον οδήγησε στην απόφαση να μην μπει σε διαδικασία νέας εγχείρησης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο ίδιος προέρχεται από μια οικογένεια που υπήρξε αφοσιωμένη στα σπορ, κάτι που όπως είναι λογικό επηρέασε την αθλητική του νοοτροπία. Ο πατέρας του, Ζόραν Κάλινιτς, υπήρξε μόνιμος πρωταθλητής Σερβίας στο πινγκ πονγκ, με σωρεία διακρίσεων και μεταλλίων σε Πανευρωπαϊκά αλλά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Μάλιστα, εξέφραζε έντονα την επιθυμία ο μικρός γιος του να ασχοληθεί με το άθλημα του και όχι με το μπάσκετ, το οποίo δεν φαίνεται να είχε σε μεγάλη εκτίμηση.

Η μητέρα του Ντράγκιτσα Τόσιτς υπήρξε αθλήτρια του βόλεϊ και του χάντμπολ, αθλήματα με τα οποία ασχολήθηκε και η αδερφή του, Μίνα. Ο αδερφός του, Ούρος, επέλεξε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το πόλο, καταγράφοντας μια αξιοπρόσεκτη καριέρα σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Ο Νίκολα πάντως δεν αμφιταλαντεύτηκε στιγμή και αποφάσισε να ασχοληθεί με το δημοφιλέστερο άθλημα στη γενέτειρα του, αφού η «πορτοκαλί θεά» τον τράβηξε από μικρό σαν μαγνήτης.

Από τα πρώτα βήματα έως την «αγκαλιά» του Ζοτς

Τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ τα έκανε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, στη γενέτειρα του, την πόλη Σουμπότιτσα και την τοπική Σπάρτακ, για να συνεχίσει στη γειτονική ομάδα του Νόβι Σαντ. Ακολούθησε η Βοϊβοντίνα, όπου η καριέρα του άρχισε να μπαίνει σε επαγγελματικά πλαίσια, και η Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς που τον παρακολουθούσε και εκτίμησε το ταλέντο του, δίνοντας του μάλιστα την ευκαιρία να αγωνιστεί στο EuroCup τη σεζόν 2013-2014. Οι εμφανίσεις του εκείνη την περίοδο, καθώς και η συμμετοχή του στην Εθνική Σερβίας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ της Ισπανίας, αποτέλεσαν το «διαβατήριο» του για το κορυφαίο επίπεδο και έτσι η επόμενη σεζόν τον βρήκε να αγωνίζεται ως ρούκι φόργουορντ στη EuroLeague με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Εκεί άρχισε να ξεδιπλώνει πτυχές του ταλέντου του σε άμυνα και επίθεση, όμως η κομβική στιγμή στην καριέρα του ήρθε τη σεζόν 2015-16 όπου συνάντησε στο δρόμο του τον μέντορα του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που τον προσέθεσε στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε, αφού οι Τούρκοι κατέβαλαν ρήτρα αποδέσμευσης της τάξης των 900.000 ευρώ. Στη Φενέρ, ο Ζέλικο τον μετέτρεψε από έναν ανθεκτικό ρολίστα και αμυντικό εργαλείο που προσαρμοζόταν εύκολα σε διάφορα σχήματα, σε έναν παίκτη υψηλού επιπέδου και αντίληψης, έναν αξιόπιστο σουτέρ που σταδιακά γινόταν ολοένα και πιο επικίνδυνος επιθετικά, καλλιεργώντας παράλληλα τη νοοτροπία του νικητή.

Τον Μάιο του 2016 έφτασε με τη Φενέρ μέχρι τον τελικό του Final Four του Βελιγραδίου, όμως την πρωτιά στην Ευρώπη κατέκτησε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη, που επικράτησε με 101-96.

Και αφού στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο (2016) κρέμασε ένα ακόμη ασημένιο μετάλλιο στο στήθος του με την εθνική ομάδα, έφτασε για αυτόν η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του, αφού μετά από σημαντικούς εγχώριους τίτλους, είχε έρθει η στιγμή να σηκώσει την κούπα της EuroLeague, όταν στις 21 Μαίου του 2017 η Φενέρ νίκησε στον τελικό του Final Four της Κωνσταντινούπολης τον Ολυμπιακό (80-64). Ο Κάλινιτς είχε κομβικό ρόλο στο ματς με 17 πόντους (4/6 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη την πορεία της σπουδαίας ομάδας του Ζέλικο. Έχοντας φυσικά συμπαίκτες όπως ο Μπογκντάνοβιτς, ο Ούντο, ο Σλούκας με τον οποίο απέκτησαν μια εξαιρετική σχέση και ο Βέσελι, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης φέτος το «αντίο» του από την αγωνιστική δράση.

Περιζήτητος στην Ευρώπη

Την επόμενη σεζόν, με τον Κάλινιτς να χάνει την έναρξη της με τραυματισμό που τον άφησε συνολικά 7 μήνες εκτός, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης δεν κατάφερε να επαναλάβει τον θρίαμβο της Πόλης, αν και έφτασε μέχρι τον τελικό του Βελιγραδίου, όπου και ηττήθηκε με 85–80 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ίδιος, όπως και ο Ζέλικο, αποχώρησε από τη Φενέρ το καλοκαίρι του 2020.

Ακολούθησε μια παραγωγική σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια, πριν επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα για μια ακόμα αγωνιστική περίοδο, έχοντας το ρόλο του ηγέτη.

Τη χρησιμότητα του σε πληθώρα σχημάτων και το πάθος που επιδείκνυε εκτίμησαν στη Μπαρτσελόνα του Σάρας Γιασικεβίτσιους με τον οποίο συνεργάστηκε για μια πετυχημένη μόνο εντός των Ισπανικών συνόρων σεζόν για τους Καταλανούς. Παρά τη μετριότατη πορεία της Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2023-24, ο Κάλινιτς παρέμενε σταθερά αξιόπιστος σκόρερ και ένα περιζήτητο «όπλο» που πολλές ομάδες θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν.

Nikola Kalinic anuncia la seva retirada per continuar com a tècnic assistent de l’Estrella Roja.



L’aler serbi va jugar al Barça entre el 2022 i el 2024 (160 partits oficials), guanyant una Lliga i dues Lligues Catalanes! 🙌



Enjoy this next new chapter, Kalina! 💙❤️ pic.twitter.com/MW80O1DAw2 — Barça Basket (@FCBbasket) August 17, 2026

Ο ίδιος αποφάσισε να επιστρέψει για δεύτερη φορά στον Ερυθρό Αστέρα το καλοκαίρι του 2024, όπου τα τελευταία δυο χρόνια αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς. Συνεργάστηκε μάλιστα και με τον κόουτς Σφαιρόπουλο, τον οποίο δεν δίστασε να αποκαλέσει… «πολύ καλό για τα γούστα του», εξηγώντας πως έχει συνηθίσει να δουλεύει με την αυστηρότητα προπονητών όπως οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Ράντονιτς, Γιασικεβίτσιους, Τζόρτζεβιτς και Ίβκοβιτς.

Την περασμένη σεζόν πάντως, όταν βρέθηκε υπό τις οδηγίες του Σάσα Ομπράντοβιτς, περιορίστηκε κατά κύριο λόγο σε ρόλο spot-up σουτέρ, με τον Σέρβο τεχνικό να μην υπολογίζει καθόλου τη χρησιμότητα του στο low post και τη δημιουργία.

«Φόβος και τρόμος» διαιτητών, αντιπάλων και... εξέδρας

«Φόβος και τρόμος» διαιτητών, αντιπάλων και… εξέδρας

Σίγουρα ο Κάλινιτς θα προτιμούσε να τον θυμόμαστε στα παρκέ μόνο ως τον διακριθέντα διεθνή με την Εθνική Σερβίας φόργουορντ, που κατέκτησε πληθώρα εγχώριων τίτλων και έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, έχοντας μια μακρά πορεία στη EuroLeague (7.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ & 2.1 ασίστ μ.ο.), όπου σε κάθε ματς έπαιζε γεμάτος πάθος δίνοντας τον καλύτερο του εαυτό. Αυτή βέβαια είναι η μια πλευρά του νομίσματος, καθώς ο ίδιος βρέθηκε- δικαίως ή αδίκως- στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τη συμπεριφορά του. Ο ίδιος εξέφραζε πολλές φορές τη δυσαρέσκεια του εντός παρκέ για τα εις βάρος του διαιτητικά σφυρίγματα, καλλιεργώντας τη φήμη ενός από τους πιο… γκρινιάρηδες παίκτες στη Euroleague. Μάλιστα υπήρξαν δηλώσεις που επέφεραν ακόμα και χρηματικό πρόστιμο για τον ίδιο. Δεν έλειψαν φυσικά και εντάσεις με προπονητές, με χαρακτηριστικότερη την αντιπαράθεση με τον Σάρας που τον έδιωξε από τον πάγκο στη διάρκεια ενός αγώνα που η ομάδα του ηττήθηκε από την Εφές!

Αλλά και στην τελευταία του σεζόν με τη φανέλα του αγαπημένου του Αστέρα φρόντισε να αφήσει ένα… highlight όχι μπασκετικό, αλλά εμπνευσμένο από την ελληνορωμαϊκή πάλη! Σε αγώνα με τη Ζλάτιμπορ για τα προημιτελικά της σερβικής λίγκας, άρπαξε τον αντίπαλό του, Ματέι Τσίμπεϊ, με λαβή πάλης και του έριξε γροθιές, μετά από σκληρό φάουλ που του έκανε ο ίδιος προσπαθώντας να τον ανακόψει. Η σερβική λίγκα ανακοίνωσε ότι καλείται να πληρώσει πρόστιμο 840.000 δηναρίων (περίπου 7.100 ευρώ), ενώ τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού δυο αγωνιστικών, ως ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της σύρραξης που γενικεύτηκε στη συνέχεια και έληξε με τον Κάλινιτς να ανεβαίνει στην εξέδρα για να διαπληκτιστεί με οπαδούς πριν προλάβει τα χειρότερα η αστυνομία.

Ένα χρόνο νωρίτερα, είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές για όσα έγιναν στο ματς του Ερυθρού Αστέρα με την Μπουντούτσνοστ, όταν είχε πετάξει αντικείμενα πίσω στις εξέδρες των Μαυροβούνιων, οι οποίοι πρώτοι τα έριξαν στον αγωνιστικό χώρο. Το 2022 στο φινάλε των τελικών της της ABA Liga με την Παρτίζαν του αγαπημένου του Ζοτς, έτρεξε προς τον πάγκο των αντιπάλων για να πανηγυρίσει μπροστά στον Ούρος Τριφούνοβιτς και τους συμπαίκτες του, όπως είχε κάνει ο ίδιος σε ένα καλάθι του στο Game 4, προκαλώντας τότε μεγάλη σύρραξη.

Στον χαμένο τελικό της EuroLeague το 2016, ένα μίνι επεισόδιο με σπρωξίματα ανάμεσα σε εκείνον και έναν φίλο της ΤΣΣΚΑ στα court seats είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στο ματς, με τον Σέρβο φόργουορντ να απολογείται μέσω των social media για την… «υπερβολική» συμπεριφορά του, που θέλησε να λειτουργήσει, όπως εξήγησε, ως η «σπίθα» που θα ξυπνoύσε την ομάδα.

Ο κατάλογος με τέτοιου είδους εντάσεις μοιάζει να μην έχει τελειωμό, όμως σίγουρα η πιο… περίεργη μη αγωνιστική στιγμή για τον Σέρβο μπασκετμπολίστα, ήταν όταν τον Απρίλιο του 2019 ένας λογαριασμός στο Twitter διέρρευσε ορισμένες αρκετά προσωπικές του στιγμές, γεγονός που έκανε τον ίδιο να αντιληφθεί έναν από τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε χρήστης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο «στόχαστρο» των συμπατριωτών του

Ο Κάλινιτς σε όλη του τη διαδρομή, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, φρόντιζε να έχει τα φώτα πάνω του. Αρκετά αυθόρμητος, δεν δίσταζε να εκφράζει τα συναισθήματα του με έντονο τρόπο, όπως δεν συνήθιζε να βάζει κανένα φίλτρο σε δημόσιες τοποθετήσεις του, ακόμα και αν ήξερε ότι αυτές θα προκαλέσουν αντιδράσεις. Όπως άλλωστε συνέβη με δηλώσεις που πραγματοποίησε το 2019 σε σέρβικο Μέσο και αναφερόμενος στο ζήτημα του Κοσόβου, ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, υπάρχουν προβλήματα και διαφωνίες εξαιτίας του Κοσόβου. Γνωρίζω ότι πολλοί θα με μισήσουν τώρα, αλλά ήρθε η ώρα κάποιος να το πει δημόσια. Πρέπει να λύσουμε επιτέλους αυτό το πρόβλημα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Η Μάχη του Κοσόβου έγινε πριν από 600 και πλέον χρόνια, ενώ εδώ και αρκετές δεκαετίες δεν αποτελεί ''δικό μας'' έδαφος ας με διορθώσουν οι μεγαλύτεροι και σοφότεροι αν κάνω λάθος».

Όπως ήταν λογικό, ο φόργουορντ τότε της Φενέρ, δέχθηκε πολλές ύβρεις και επιθέσεις, ενώ βρέθηκε στο στόχαστρο Σέρβων εθνικιστών που τον χαρακτήρισαν «προδότη», μεταξύ αυτών και μερίδα οπαδών του αγαπημένου του Ερυθρού Αστέρα. Λίγους μήνες αργότερα ο Κάλινιτς έμεινε εκτός από την αποστολή της εθνικής Σερβίας του Σάσα Τζόρτζεβιτς για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, γεγονός που δημιούργησε έντονη συζήτηση για το αν οι πολιτικές τοποθετήσεις του για ένα τόσο «φλέγον ζήτημα» έπαιξαν κάποιο ρόλο.

Μια «παρτίδα σκάκι»

Το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του σκληροτράχηλου Σέρβου αποτελεί πλέον η προπονητική. Ζύγισε τις επιλογές του, γνωρίζοντας πως, παρότι είχε συμβόλαιο μέχρι το προσεχές καλοκαίρι με τον Ερυθρό Αστέρα δεν υπολογιζόταν από τον κόουτς Ναβάρο, και έτσι αποφάσισε ο νέος αυτός ρόλος να είναι η «λύση» που θα τον κρατήσει στο Βελιγράδι, όπου βρίσκεται και η κόρη του. Το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα χωρίς να φοράει τα μπασκετικά του παπούτσια είναι σίγουρα κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Σίγουρα η αποσυμπίεση από την ένταση εντός των τεσσάρων γραμμών μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική. Και ποιος ξέρει, ίσως η αιφνιδιαστική του κίνηση να αποσυρθεί, να αποδειχθεί μια «κίνηση ματ», όπως αυτή που δίνει τη νίκη στο αγαπημένο του χόμπι, το σκάκι. Η στιγμή που θα αλλάξει τα δεδομένα και θα φέρει στη ζωή του την πολυπόθητη ισορροπία.