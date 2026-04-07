Ο Νάντο Ντε Κολό πραγματοποίησε μια μεγάλη συνέντευξη στη «Be basket» και αποκάλυψε πως θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της χρονιάς.

Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς, αποκάλυψε ο Νάντο Ντε Κολό σε συνέντευξή του στη «Be Basket».

Ο Γάλλος πολύπειρος γκαρντ πραγματοποίησε μια τεράστια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, σε ένα από τα κορυφαία γαλλικά μέσα και μεταξύ άλλων αναφέρει πως η σεζόν που διανύει είναι η τελευταία της καριέρας του.

Συγκεκριμένα δήλωσε «Το σκεφτόμουν εδώ και λίγο καιρό. Από την αρχή της σεζόν, το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μου σεζόν».

Ο Νάντο Ντε Κολό την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται εκτός λόγω τραυματισμού στη γάμπα, την ώρα που μετράει μ.ο 10.9 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ, ανά αγώνα.