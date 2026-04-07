Ντε Κολό: Αποσύρεται στο τέλος της χρονιάς!
Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς, αποκάλυψε ο Νάντο Ντε Κολό σε συνέντευξή του στη «Be Basket».
Ο Γάλλος πολύπειρος γκαρντ πραγματοποίησε μια τεράστια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, σε ένα από τα κορυφαία γαλλικά μέσα και μεταξύ άλλων αναφέρει πως η σεζόν που διανύει είναι η τελευταία της καριέρας του.
Συγκεκριμένα δήλωσε «Το σκεφτόμουν εδώ και λίγο καιρό. Από την αρχή της σεζόν, το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μου σεζόν».
Ο Νάντο Ντε Κολό την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται εκτός λόγω τραυματισμού στη γάμπα, την ώρα που μετράει μ.ο 10.9 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ, ανά αγώνα.
🗣️ Nando De Colo l'a officialisé à notre micro : il prendra sa retraite à l'issue de la saison 2025-2026 !— BeBasket (@Be_BasketFr) April 7, 2026
💬 "Je pense que c’est le bon moment pour passer à autre chose", explique-t-il longuement 🥹.
🗞️ Le grand entretien avec Nando De Colo : https://t.co/kQ9OAdoYyl pic.twitter.com/zY3FF2ifKH
