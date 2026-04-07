Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα στο... αφιλόξενο «Palau Blaugrana» ψάχνοντας μια νίκη ύστερα από 13 χρόνια. Ποια ήταν τα ρόστερ τότε και τι κάνουν σήμερα οι παίκτες;

Ούτε λίγο, ούτε πολύ συμπληρώνονται 4.744 ημέρες από την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός έφυγε από την Βαρκελώνη και το «Palau Blaugrana» με τη νίκη. Συγκεκριμένα ήταν 11 Απριλίου 2013. Δηλαδή πριν από 13 χρόνια, παρά τέσσερις ημέρες από την... 15η προσπάθεια (!) που θα κάνουν σήμερα (7/4) οι «πράσινοι» για ένα «διπλό» στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Φυσικά έχει περάσει στην ιστορία το νικητήριο τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη στο... πρόσωπο του Αυστραλού Νέιθαν Τζαγουάι, ο οποίος «κρεμάστηκε» πάνω του αλλά είδε την μπάλα να καταλήγει... συστημένη στο καλάθι της ομάδας του για το 65-66 και το break της έδρας στα playoffs του 2013.

Μπορεί στη συνέχεια της σειράς η Μπαρτσελόνα να «απάντησε» με δικό της break στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια να πήρε το εισιτήριο για το Final Four του Λονδίνου αλλά το συγκεκριμένο σουτ μνημονεύεται ακόμα και σήμερα. Ειδικά από τη στιγμή που έκτοτε ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ποτέ ξανά να φύγει φύγει από τη Βαρκελώνη με μια νίκη.

Με το σκορ στο 64-63, ο Ναβάρο με 1/2 βολές στα 19'' είχε δώσει προβάδισμα δύο πόντων στην Μπαρτσελόνα με 65-63 και ήρθε η απάντηση δια χειρός Διαμαντίδη στα 8'' πριν από το τέλος. Ακολούθησε χαμένο floater του Ναβάρο και άστοχο buzzer beater τρίποντο του Γιασικεβίτσιους για το 1-1 στη σειρά των playoffs.

Πόσοι θυμούνται, όμως, τα ρόστερ των δύο ομάδων από εκείνη τη βραδιά της 11ης Απριλίου 2013; Πόσοι από αυτούς παίζουν ακόμα μπάσκετ; Ποιο είναι το κοινό σημείο τους; Συγκεκριμένα ο συνδετικός κρίκος του «τότε» και του «τώρα» είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος και τότε ήταν ο head coach της Μπαρτσελόνα. Ενώ από τα ρόστερ των δύο ομάδων δύο παίκτες του Παναθηναϊκού συνεχίζουν ακόμα στα παρκέ, όπως και τέσσερις από τους «μπλαουγκράνα».

Συγκεκριμένα οι... ενεργοί παίκτες είναι ο Χάρης Γιαννόπουλος ο οποίος αγωνίζεται στο Μαρούσι και ο Γάιος Σκορδίλης ο οποίος αγωνίζεται στην ΑΕΚ και μάλιστα θα αγωνιστεί και εκείνος επί... καταλανικού εδάφους την ίδια ώρα καθώς υπάρχει το Game 2 των προημιτελικών του BCL απέναντι στην Μπανταλόνα. Επίσης ο Ίνγκλες συνεχίζει μέχρι σήμερα στο NBA, o Μάριο Χεζόνια βρίσκεται στη Ρεάλ, ο Άντε Τόμιτς στην Μπανταλόνα και ο γερόλυκος Μαρσελίνιο Χουέρτας στην Τενερίφη.

Από το ρόστερ υπάρχουν και... προπονητές όπως φυσικά ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αλλά και ο Βασίλης Ξανθόπουλος.

Παναθηναϊκός

Μάικ Μπράμος (39 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023.

Γιόνας Ματσιούλις (41 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2021 και είναι σήμερα GM στην Λιετκάμπελις.

Ρόκο Λένι Ούκιτς (42 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023 και είναι προπονητής στην εθνικής Παίδων της Κροατίας.

Στεφάν Λάσμε (44 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2019.

Κώστας Τσαρτσαρής (47 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2013 και είναι τώρα υπεύθυνος εκπαίδευσης των προπονητών της ΕΟΚ.

Δημήτρης Διαμαντίδης (46 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2016 και μέχρι πρότινος ήταν από τους υπεύθυνους του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ.

Τζέιμς Γκιστ (40 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2024 στην Ινδονησία και τώρα προπονητής.

Μάρκους Μπανκς (45 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2016 στο Κατάρ και τώρα έχει δική του Ακαδημία Μπάσκετ.

Βασίλης Ξανθόπουλος (41 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2025 και πλέον είναι ο προπονητής του Περιστερίου.

Χάρης Γιαννόπουλος (37 ετών): Παραμένει στην ενεργό δράση και αγωνίζεται στο Μαρούσι.

Γάιος Σκορδίλης (39 ετών): Παραμένει στην ενεργό δράση και αγωνίζεται στην ΑΕΚ.

Σοφοκλής Σχορτσανίτης (41 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2023.

Προπονητής: Αργύρης Πεδουλάκης

Μπαρτσελόνα

Βίκτορ Σάδα (42 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2018 και μέχρι πρότινος ήταν ασίσταντ κόουτς στην Μπαρτσελόνα.

Μαρσελίνο Χουέρτας (43 ετών): Παραμένει στην ενεργό δράση και αγωνίζεται στην Τενερίφη.

Άλεξ Αμπρίνες (33 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2025.

Χουάν Κάρλος Ναβάρο (46 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2018 και πλέον είναι ο GM της Μπαρτσελόνα.

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (50 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2014, ασχολήθηκε άμεσα με την προπονητική και πλέον είναι ο head coach της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε.

Σι Τζέι Γουάλας (44 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2018 στο Πουέρτο Ρίκο.

Τζο Ίνγκλες (39 ετών): Παραμένει στην ενεργό δράση και αγωνίζεται στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Μάριο Χεζόνια (31 ετών): Παραμένει στην ενεργό δράση και αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έραζεκ Λόρμπεκ (42 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2018

Νέιθαν Τζαγουάι (40 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2024 παίζοντας σε μικρές κατηγορίες της Αυστραλίας.

Παπά Εμπαγιέ (36 ετών): Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση από την ενεργό δράση το 2025 παίζοντας στην 2η κατηγορία της Ισπανίας.

Άντε Τόμιτς (39 ετών): Παραμένει στην ενεργό δράση και αγωνίζεται στην Μπανταλόνα.

Προπονητής: Τσάβι Πασκουάλ