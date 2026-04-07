Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15. LIVE από το Gazzetta) στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να εδραιωθούν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από διπλό στη Γαλλία κοντά στην Βιλερμπάν και έχει ανεβασμένη ψυχολογία ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τους Ισπανούς.

Στον αντίποδα η Ρεάλ Μαδρίτης προέρχεται από ήττα κόντρα στην Μπασκόνια και «διψάει» για το θετικό αποτελέσματα, προκειμένου να μη χάσει άλλο έδαφος στη βαθμολογία, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής περιόδου στη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με ρεκόρ 23 νίκες και 12 ήττες, ενώ η Ρεάλ είναι είναι στην 3η θέση με ρεκόρ 22-13.

Το τζάμπολ της αναμέτρηση είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4

