«Καίει» τον Παναθηναϊκό το Φύλλο Αγώνα - Τι είπε ο Γιαννακόπουλος στους διαιτητές: «Τους κάνετε @@@, άντε γ@@@! - Ο αγώνας διεκόπη για 4 λεπτά»

Δείτε όσα αναγράφηκαν στο φύλλο αγώνα από το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Οι διαιτητές έχουν γράψει στο φύλλο αγώνα όλες τις παραβάσεις και τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα αναγράφεται όσα έγιναν, ενώ κάνει αναφορά στην είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και τα συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Γενικό Διευθυντή, Νίκο Λεπενιώτη.

Αναλυτικά:

«ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΎ ΥΜΝΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΑΠΌ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΝ ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ "Π@@@ Π@@@ ΞΥΛΟ ΞΥΛΟ ΣΤΟΝ ΠΟΥΣΤΑΡΑ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ".

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΙΜ ΑΟΥΤ 33:4 ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Β ΤΕΤΑΡΤΟΥ, Ο ΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΘΟΤΑΝ ΣΤΑ COURT SIDE SEATS ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: "ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΟΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΤΣΙΜ@@@ ΑΝΤΕ ΓΑ@@@@.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΕΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟ Q1 03:08, Q2 ΣΤΟ 05:04 ΚΑΙ ΣΤΟ Q3 ΣΤΟ 01:44 ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΝ ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ "ΛΙΟΛΙΟ Μ@@@ Π@@@@ ΓΙΕ"

ΣΤΟ Q4 03:25 ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΕΝ ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ "ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ Μ@@@@ Π@@@@ ΓΙΕ"

ΣΤΟ Q2 33:04 ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΑΠΟ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ Α ΟΜΑΔΑΣ "ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ @@@@ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗ"

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΚΟΥΣΤΗΚ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΠΟ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΝ ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ "Γ@@@@ Ο ΛΙΟΛΙΟΣ, Γ@@@@ Ο ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ, Γ@@@@ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Ο @@@@@».