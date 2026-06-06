Ο Άταμαν μίλησε για τον διάλογο με Γιαννακόπουλο και για Μπαρτζώκα: «Είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια! Εγώ είμαι ο πιο επιτυχημένος!»

Ο Εργκίν Άταμαν αποκάλυψε τι συζήτησε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο ημίχρονο του Game 2.

Με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να αφήνει πίσω την αστοχία του Game 1 και να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση (23π.) ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και έφερε τη σειρά των τελικών στα ίσια (1-1).

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ενθάρρυνε τους παίκτες της ομάδας με High 5 και με εμψυχωτικά λόγια, σταμάτησε και τον Έργκιν Άταμαν και με χαρακτηριστικές κινήσεις έλεγε στον Τούρκο προπονητή ότι πρεπει να καταλογιστεί τεχνική ποινή στον πάγκο του Ολυμπιακού, κάτι που όπως φάνηκε και από την έκφραση του κόουτς, συμφωνούσε απόλυτα κι αυτός.

Το τετ-α-τετ κράτησε για λίγα δευτερόλεπτα και κατόπιν ο προπονητής του «τριφυλλιού» ακολούθησε τους παίκτες του προς τα αποδυτήρια και κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου μίλησε για τη συνομιλία τους.

Αναλυτικά

«Δεν μπορώ να πω, είναι ο πρόεδρος, είμαι ο προπονητής. Δεν ήταν εναντίον μου, ήταν κάτι για την κατάσταση που έγινε, με τους διαιτητές και τον Μπαρτζώκα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι γενικά ότι νομίζω ότι ο πρόεδρος και το κλαμπ διαμαρτυρήθηκε. Ο Μπαρτζώκας είναι σπουδαίος προπονητής, μεγάλος προπονητής, ίσως ο καλύτερος Έλληνας προπονητής τα τελευταία δέκα χρόνια. Αλλά θέλω τον ίδιο σεβασμό από τους διαιτητές, ειδικά στον Πειραιά. Ίσως οι διαιτητές διαβάζουν πολύ τα media και επηρεάζονται. Είμαι ακόμα ο καλύτερος προπονητής, ο πιο πετυχημένος τα τελευταία χρόνια».