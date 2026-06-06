Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τα highlights του Game 2
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Δείτε τα highlights του Game 2 του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και την εμφάνισης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.
Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τη σειρά νικώντας με 68-58 τον Ολυμπιακό στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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