Δείτε τα highlights του Game 2 του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και την εμφάνισης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τη σειρά νικώντας με 68-58 τον Ολυμπιακό στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.