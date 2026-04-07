Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Euroleague
Μεγάλη Εβδομάδα και... διαβολοβδομάδα στη Euroleague, με τις δυο ελληνικές ομάδες να ρίχνονται απόψε (7/4) στη μάχη της 36ης αγωνιστικής, με τελικό στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Ρεάλ Μαδρίτης, γνωρίζοντας πως με νίκη θα «σφιχταγκαλιάσει» το πλεονέκτημα έδρας και θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Τζάμπολ στις 21:15 και μετάδοση από το Novasports 4.
Λίγο μετά (21:30), ο Παναθηναϊκός έχει κρίσιμο ματς στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ, ξέροντας πως σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος θα μπλέξει. Η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει από το Novasports Prime.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε (19:00, Novasports 5)
- Ζάλγκιρις Κάουνας - Ντουμπάι (20:00, Novasports 2)
- Ερυθρός Αστέρας - Παρί (21:00, Novasports Start)
- Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:00, Novasports Extra 1)
- Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15, Novasports 4)
- Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός (21:30, Novasports Prime)
- Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Novasports 3)
- Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου (21:30, Novasports 6)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.