Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αποψινών (7/4) αγώνων της Euroleague.

Μεγάλη Εβδομάδα και... διαβολοβδομάδα στη Euroleague, με τις δυο ελληνικές ομάδες να ρίχνονται απόψε (7/4) στη μάχη της 36ης αγωνιστικής, με τελικό στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Ρεάλ Μαδρίτης, γνωρίζοντας πως με νίκη θα «σφιχταγκαλιάσει» το πλεονέκτημα έδρας και θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Τζάμπολ στις 21:15 και μετάδοση από το Novasports 4.

Λίγο μετά (21:30), ο Παναθηναϊκός έχει κρίσιμο ματς στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ, ξέροντας πως σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος θα μπλέξει. Η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει από το Novasports Prime.

