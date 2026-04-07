Την επιστροφή στις νίκες θέλει ο Παναθηναϊκός κοντά στην Μπαρτσελόνα στο πρώτο από τα δύο ματς που θα δώσει στην Ισπανία.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα (07/04, 21:30, LIVE από το Gazzetta) στην Ισπανία, για την 36η αγωνιστική της EuroLeaue, με τους «πράσινους» να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα του Έρκιν Άταμαν προέρχεται από ήττα στη Χάποελ που του δημιούργησε παραπάνω άγχος για τα υπόλοιπα αποτελέσματα που έχει από εδώ και στο εξής, οδεύοντας προς το φινάλε της reagular season.

Πλέον βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογικής κατάταξης με ρεκόρ 20 νίκες και 15 ήττες, την ώρα που η Μπαρτσελόνα βρίσκεται ακριβώς από κάτω του με ίδιο ρεκόρ.

Για αμφότερους η αναμέτρηση είναι «τελικός» με τον Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του να αναφέρει πως είναι πρόωρο Final-Four για την ομάδα του στην Ισπανία με δύο ματς που ακολουθούν με Μπαρτελόνα και Βαλένθια (09/04, 21:45).

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με 12άδα κοντά στους Καταλανούς με τη συμμετοχή του Τζέριαν Γκαρντ να κρίνεται τελευταία στιγμή.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Η Βαθμολογία: