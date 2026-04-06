EuroLeague: Οι διαιτητές του Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15 LIVE από το Gazzetta), με την EuroLeague να κάνει γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα των αγώνα των Πειραιωτών στο ΣΕΦ κόντρα στους Ισπανούς θα διευθύνουν οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Τομάς Μπισουέλ (Γαλλία).
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης με ρεκόρ 23 νίκες και 12 ήττες, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στην 3η με ρεκόρ 22 νίκες και 13 ήττες.
