Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μίλησε και για το επεισόδιο που είχε με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15 LIVE από το Gazzetta), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο επεισόδιο που είχε με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» είχε μια ένταση στιγμής με τον παίκτη του στο ματς με τη Βιλερμπάν και στις δηλώσεις τοποθετήθηκε λέγοντας:

«Θα παίξει κανονικά και θα είναι διαθέσιμος. Τσακώθηκα μαζί του το είδατε όλοι και για αυτό δεν έπαιξε μετά. Το έχω πει όμως ότι είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο να αξιώνω κάποια πράγματα από τον παίκτη και όταν δεν το κάνει να υπάρχει ένταση. Το έχω πει εδώ πέρα σε όσους έχω άνεση να μιλήσω άνετα το κάνω και δεν με ενοχλεί η αντίδρασή τους. Ο Ντόρσεϊ δεν τιμωρήθηκε για κάτι άλλο πέρα από το ματς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδας μας. Εγώ δεν είμαι κάποιος τρελός που θα θέσω κάποιον σημαντικό παίκτη εκτός. Ήταν στιγμιαίο, συμβαίνει, υπάρχει μεγάλη πίεση και περιλαμβάνει και αυτό».