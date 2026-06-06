Οι Ισπανοί μετέφεραν αργά το βράδυ του Σαββάτου τις οικονομικές πληροφορίες της μεταγραφικής περίπτωσης του Πάμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό.

Για τον έμπειρο δεξιό μπακ της ομάδας της Μαγιόρκα είχατε διαβάσει σχετικά στο Gazzetta ότι θα ήταν ο επόμενος που έκλεινε οριστικά - στον Ολυμπιακό - από Ισπανία μεριά. Για τον 28χρονο Πάμπλο Μαφέο οι πληροφορίες του ισπανικού COPE αναφέρουν ότι η μεταγραφή του θα κοστίσει γύρω στα 3 εκατ. ευρώ (και ενώ είχε συμβόλαιο σε ισχύ με την Μαγιόρκα).

Επίσης ότι ο εν λόγω δεξιός μπακ (που παίζει και χαφ) θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Μαφέο - που έχει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο - έχει 160 αγώνες με την φανέλα της Μαγιόρκα με 5 γκολ και 15 ασίστ. Υπενθυμίζεται ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν και άλλον δεξιό μπακ.

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