Βεζένκοβ: «Ο μεγάλος στόχος είναι η EuroLeague»

Στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και για τον μεγάλο στόχο του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15 LIVE από το Gazzetta), με τον Σάσα Βεζένκβοβ στς δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση.

Μίλησε για το έμπειρο ρόστερ που διαθέτει η ισπανική ομάδα, καθώς αναφέρθηκε και στον μεγάλο στόχο του Ολυμπιακού, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

Για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ: «Παίζουμε με μια ομάδα που έχουμε ίδιους στόχους με εμπειρία, πολύ καλό προπονητή, βαθύ ρόστερ.Θα πρέπει να δώσουμε το 100% σε άμυνα και επίθεση. Αντιλαμβανόμαστε το πόσο δύσκολο και σημαντικό ματς είναι και μαζί με τον κόσμο μας θέλουμε να κάνουμε ακόμα ένα βήμα για να τελειώσουμε σημαντικά την κανονική περίοδο».

Για το πόσο σημαντικό ήταν ότι ξεκουράστηκε με τη Μύκονο: «Πολύ, μας αρέσει να παίζουμε παιχνίδια, αλλά ξέρουμε η κρισιμότητα εβδομάδας προέρχεται. Ήταν σημαντικό ότι κάναμε rotation χθες και είμαστε πανέτοιμοι για αύριο».

Για τα φόργουορντ της Ρεάλ: «Δεν με απασχολεί, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας και όχι τον αντίπαλο και τι πρέπει να κάνουμε εμείς».

Για το βραβείο του πρώτου σκόρερ: «Δεν είναι κάτι που το κυνηγάς ούτε που το βάζεις στο μυαλό σου από την αρχή. Τα ατομικά βραβεία σίγουρα σου δίνουν έξτρα κίνητρο και αίγλη αλλά μέχρι εκεί. Αυτό γίνεται γιατί σε βοηθάει η ομάδα, επειδή είναι ψηλά. Ο μεγάλος στόχος είναι η EuroLeague. Είναι το απόλυτο βραβείο κάθε αθλητή. Μόνο αυτό είναι στο μυαλό μας».