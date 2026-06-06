Μούρθια - Μπαρτσελόνα 76-100: Έκλεισε θέση για τα ημιτελικά
Το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά της ACB... τσέκαρε η Μπαρτσελόνα, καθώς επικράτησε της Μούρθια με 100-76 εκτός έδρας και έκανε το 2-1 στη μεταξύ τους σειρά. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ από το πρώτο δεκάλεπτο έδειξε τη διάθεσή της να κυριαρχήσει, καθώς σκόαραρε 27 πόντους και προηγήθηκε με διψήφια διαφορά (17-27, 10').
Bons minuts de 𝐂𝐥𝐲𝐛𝐮𝐫𝐧, sis punts ja! Seguim! (8-8) pic.twitter.com/jjc3loSKAN— Barça Basket (@FCBbasket) June 6, 2026
Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τους Καταλανούς να έχουν το πλεονέκτημα και να κλείνουν το ημίχρονο με +16 (36-52, 20').
Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, ωστόσο το πρόβλημα στην άμυνα παρέμεινε και οι αυτό το αποτυπώνουν οι 27 πόντοι που δέχτηκαν (61-79, 30'). Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η Μπαρτσελόνα είχε ήδη... καθαρίσει την πρόκριση και κράτησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.
— Barça Basket (@FCBbasket) June 6, 2026
Κορυφαίος παίκτης του αγώνα ήταν ο Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Λαπροβίτολα και Πάντερ. Στον αντίποδα, για τη Μούρθια, ξεχώρισε ο Φόρεστ με 20 πόντους.
SÍ, BARÇAAAA! A SEMIFINALSSSSS!! pic.twitter.com/Y5G4AKFCEx— Barça Basket (@FCBbasket) June 6, 2026
Quin partit de Will...🔥 pic.twitter.com/kDxd0lGEj4— Barça Basket (@FCBbasket) June 6, 2026
Τα δεκάλεπτα: 17-27, 36-52, 61-79, 76-100
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.