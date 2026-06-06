Μούρθια - Μπαρτσελόνα 76-100: Έκλεισε θέση για τα ημιτελικά

Μούρθια - Μπαρτσελόνα 76-100: Έκλεισε θέση για τα ημιτελικά

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Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μούρθια με 100-76 και έκλεισε θέση για τα ημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά της ACB... τσέκαρε η Μπαρτσελόνα, καθώς επικράτησε της Μούρθια με 100-76 εκτός έδρας και έκανε το 2-1 στη μεταξύ τους σειρά. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ από το πρώτο δεκάλεπτο έδειξε τη διάθεσή της να κυριαρχήσει, καθώς σκόαραρε 27 πόντους και προηγήθηκε με διψήφια διαφορά (17-27, 10').

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τους Καταλανούς να έχουν το πλεονέκτημα και να κλείνουν το ημίχρονο με +16 (36-52, 20').

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Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, ωστόσο το πρόβλημα στην άμυνα παρέμεινε και οι αυτό το αποτυπώνουν οι 27 πόντοι που δέχτηκαν (61-79, 30'). Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η Μπαρτσελόνα είχε ήδη... καθαρίσει την πρόκριση και κράτησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.

 

Κορυφαίος παίκτης του αγώνα ήταν ο Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Λαπροβίτολα και Πάντερ. Στον αντίποδα, για τη Μούρθια, ξεχώρισε ο Φόρεστ με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 36-52, 61-79, 76-100

@Photo credits: x_Barça Basket
     

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