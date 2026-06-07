Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού συνεχίζουν να έχουν στο φουλ τις μηχανές τους ως προς τα μεταγραφικά και για την ενίσχυση του ρόστερ τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι μεταγραφές ποτέ δεν είναι μία απλή υπόθεση και πάντα όσο... τρέχει μία μεταγραφική περίοδος υπάρχουν εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός από μέρους του εδώ και μέρες κινείται σε αρκετά μέτωπα προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του και να κλείσει όλες τις προσθήκες του.

Σε αυτήν την χρονική συνθήκη ο Ολυμπιακός έχει εστιάσει και στο να κλείσει νέα πρόσωπα για τις θέσεις των χαφ ως προς τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι άνθρωποι του πειραϊκού συλλόγου βρίσκονται σε συζητήσεις για τουλάχιστον 2 περιπτώσεις κεντρικών χαφ από την Ισπανία και όχι μόνο, την ώρα που όλα δείχνουν ότι εν τέλει δεν προχωρά η περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ (του πολύπειρου χαφ που έφτασε να παίξει τελικό του Conference League με την ομάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο). Οι συζητήσεις αυτές θα δείξουν και σε τι σημείο θα μπορούν να προχωρήσουν αυτές οι υποθέσεις χωρίς προς ώρας να έχουν έχουν διαρρεύσει τα συγκεκριμένα ονόματα.

Θυμίζουμε ότι ήδη έχει ανακοινωθεί η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και ενώ ο Ολυμπιακός έχει κλείσει για 3ο γκολκίπερ τον Στουρνάρα. Όπως επίσης ότι ο Μαφέο (ο έμπειρος δεξιός μπακ της ομάδας της Μαγιόρκα) είναι καθ' οδόν για να πιάσει Λιμάνι και έπεται και συνέχεια.

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