EuroLeague: Ο Στέρλινγκ Μπράουν MVP της 34ης αγωνιστικής!
Η 34η «στροφή» της EuroLeague ολοκληρώθηκε, με τον Στέρλινγκ Μπράουν να αναδεικνύεται MVP της αγωνιστικής.
Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στη νίκη της Παρτίζαν κόντρα στη Βαλένθια (110-104) που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.
Συγκεκριμένα τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους (5/10 δίποντα., 4/9 τρίποντα., 9/9 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερο από κάθε άλλον.
Ο ίδιος την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 13.8 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε 32 παιχνίδια, την ώρα που η Παρτίζαν βρίσκεται στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 14 νίκες και 20 ήττες.
Round 34 MVP honor goes to Sterling Brown who was dominant in @PartizanBC double OT win! ⭐️
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/76IjaAibfu— EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2026
