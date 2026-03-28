Ο Στέρλινγκ Μπράουν αναδείχθηκε ο MVP για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, μετά τη φοβερή εμφάνιση που πέτυχε στη νίκη της Παρτίζα κόντρα στη Βαλένθια.

Η 34η «στροφή» της EuroLeague ολοκληρώθηκε, με τον Στέρλινγκ Μπράουν να αναδεικνύεται MVP της αγωνιστικής.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στη νίκη της Παρτίζαν κόντρα στη Βαλένθια (110-104) που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.

Συγκεκριμένα τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους (5/10 δίποντα., 4/9 τρίποντα., 9/9 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερο από κάθε άλλον.

Ο ίδιος την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 13.8 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε 32 παιχνίδια, την ώρα που η Παρτίζαν βρίσκεται στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 14 νίκες και 20 ήττες.