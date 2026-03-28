Στο «χέρι» του Παναθηναϊκού η 4άδα: Τα αποτελέσματα και οι διαφορές που θέλει

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του το βράδυ της Παρασκευής (27/03) πλέον μπορεί να ελπίζει στο πλεονέκτημα έδρας στα play-offs, οδεύοντας προς το φινάλε της regular season.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μονακό (107-97), οι «πράσινοι» έχουν στα «χέρια» τους το πλεονέκτημα έδρας για τα play-offs, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας στη EuroLeague.

Η regular season οδεύει προς το τέλος της με τέσσερις αγωνιστικές να έχουν απομείνει και τον Παναθηναϊκό να κρατάει την «τύχη» στα... χέρια του, όσον αφορά τον αβαντάζ της έδρας που θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο στα play-offs.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν μετά τη νίκη επί των Μονεγάσκων έκανε το 4/4 και έχει μπροστά της τέσσερις ακόμα «τελικούς» αν θέλει να ελπίζει για να αποκτήσει το πλεονέκτημα και αν κάνει το απόλυτο τότε θα το αποκτήσει.

Αρχής γινομένης το ματς κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (02/04, 20:00). Οι «πράσινοι» είχαν κερδίσει στον πρώτο γύρο στο «T-Center» και με απλή νίκη χωρίς διαφορά, μπορούν να κάνουν το πρώτο από τα τέσσερα βήματα που χρειάζονται. Η Χάποελ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται στην 5η θέση με ρεκόρ 20 νίκες και 13 ήττες, ενώ έχει ένα ματς λιγότερο.

Μετά τους Ισραηλινούς, το «τριφύλλι» ταξιδεύει στην Ισπανία στην πιο κρίσιμη εβδομάδα της φετινής σεζόν. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (07/04, 21:30) και δύο μέρες αργότερα τη Βαλένθια (09/04, 21:45).

Το ματς κόντρα στους Καταλανούς χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς στον αγώνα του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί στο γήπεδό του με 96-103. Η νίκη και η διαφορά των επτά πόντων θα τον φέρουν πάνω από την Μπαρτσελόνα με την οποία έχει το ίδιο ρεκόρ σήμερα (28/03), 20-14.

Αν και εφόσον τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός θα έχει μπροστά του τον «τελικό» για το πλεονέκτημα. Η αναμέτρηση κόντρα στη Βαλένθια είναι η πιο κρίσιμη και αυτομάτως και η πιο δύσκολη. Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ είχε κερδίσει στον πρώτο γύρο στην Αθήνα με 79-89, στις 5 Δεκεμβρίου. Η Βαλένθια βρίσκεται στην 4η θέση με ρεκόρ 21-14.

Η νίκη και το +10 θα δώσει στην ομάδα του Έργκιν Άταμαν το «μισό» πλεονέκτημα.

Η 38η «στροφή» και το φινάλε της regular season θα γίνει στο «Telekom Center Athens» με την Αναντολού Εφές (17/04, 21:15) που βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 2/2 στην Ισπανία, τότε το ματς με τους Τούρκους θα είναι αυτό με τη λιγότερη πίεση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού έως το φινάλε: