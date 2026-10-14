Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν. Η άμυνα που εγκλώβισε τους Σέρβους, ο ποιοτικός Χέιζ-Ντέιβις, η κυριαρχία του Φαλ και ο αθόρυβος Μπαντιό.

Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης στην Σερβία, επικρατώντας με 72-55 της Παρτίζαν, έφτασε στο 5/5 στην Euroleague και παρέμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του “τριφυλλιού”.

Η “πράσινη” άμυνα και η ποιότητα του Χέιζ-Ντέιβις

Σε ένα σκληρό ματς με πολύ μπασκετικό ξύλο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας παρά το γεγονός ότι σημείωσε μόλις 72 πόντους. Ο λόγος προφανώς ήταν η άμυνά του, που κράτησε δέχθηκε μόλις 55 πόντους, σε ένα αδιανόητο νούμερο στην EuroLeague εν έτει 2026. Ακόμα πιο τρελό ωστόσο είναι ένα άλλο νούμερο: Σύμφωνα με το Hudl Instat, οι “πράσινοι” δέχονταν 0.68 πόντους ανά κατοχή.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν άφησε περιθώρια στην Παρτίζαν. Τα πολλά μεγάλα κορμιά βοηθούν το “τριφύλλι” να παίζει άμυνα με αλλαγές στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς. Το κλειδί ωστόσο δεν είναι μόνο η ικανότητα των ημίψηλων - και των ψηλών - του Παναθηναϊκού να μένουν μπροστά στον χειριστή (κάτι πολύ σημαντικό) όσο το πώς παράλληλα “κρύβουν” το γήπεδο οι άλλοι 4 παίκτες που παίζουν μακριά από την μπάλα .

Η Παρτίζαν είναι μία ομάδα με πολύ on ball παιχνίδι (μετάφραση: Ομάδα που δίνει πρωτοβουλία στους χειριστές). Κόντρα σε αυτό τον Παναθηναϊκό όμως, αν μία ομάδα πάει στο ένας με έναν είναι καταδικασμένη σε κακές κατοχές και άσχημα σουτ. Το κατάλαβε καλά αυτό η Παρτίζαν.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι “πράσινοι” δεν έθελξαν στην επίθεση. Είχαν όμως τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που τους κουβάλησε στο πρώτο μέρος. Ο Αμερικανός τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους με 6/12 σουτ (2/4 τρίποντα) και 2 ριμπάουντ σε 27 λεπτά. Τους 12 εξ αυτών τους σημείωσε στο πρώτο μέρος.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν σημείο αναφοράς στις δύο πρώτες περιόδους. Σκόραρε με διάφορους τρόπους, έδωσε λύσεις, ξεκόλλησε την ομάδα του στο σκοράρισμα. Στο δεύτερο μέρος, τα δεδομένα θα άλλαζαν.

Το 5λεπτο κυριαρχίας του Φαλ και ο αθόρυβος Μπαντιό

Στην τρίτη περίοδο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να ξεκινήσει τον Μουσταφά Φαλ και η εντολή ήταν ξεκάθαρη: Ήθελε η ομάδα του να “ταΐσει” τον Γάλλο, να τον κάνει σημείο αναφοράς. Το αποτέλεσμα ήταν ένα 5λεπτο κυριαρχίας του Φαλ και ένα σερί 11-0 του “τριφυλλιού”, που ξέφυγε με 28-46 και πρακτικά καθάρισε το ματς.

Ο Γάλλος τελείωσε το ματς με 6 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ (που έδωσαν άλλους 6 πόντους) και 1 κόψιμο σε 14 λεπτά συμμετοχής (αλλά και +11 στο σύστημα +/-). Αυτοί οι εξαιρετικοί αριθμοί αντικατοπτρίζουν απόλυτα την κυριαρχία του, αφού ο θηριώδης σέντερ άλλαξε τα δεδομένα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η αρχή βέβαια έγινε στην επίθεση. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Φαλ θέλει να ποστάρει. Ο Ρογκαβόπουλος ανεβαίνει προς το τρίποντο. Η Παρτίζαν θέλει να στείλει βοήθεια.

Με το που βλέπει την βοήθεια, ο Φαλ πασάρει στον Ρογκαβόπουλο.

Ο Ρογκαβόπουλος ευστοχεί σε τρίποντο.

Στην αμέσως επόμενη φάση, έγινε το εξής:

Ο Φαλ θέλει να ποστάρει και περιμένει να έρθει βοήθεια.

Με το που έρχεται βοήθεια, ο Φαλ πασάρει στον Γκραντ

Ο Γκραντ ευστοχεί σε τρίποντο.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Φαλ δεν αντιμετωπίζεται εύκολα στο ένας με έναν. Η απόδειξη ήρθε στην επόμενη φάση, όταν η Παρτίζαν δεν έστειλε βοήθεια και ο Φαλ σκόραρε. Με τον Γάλλο να είναι άρμα μάχης για τον Παναθηναϊκό, οι “πράσινοι” βρήκαν πόντους. Την ίδια στγμή, οι “πράσινοι” έβγαλαν και σερί άμυνες, με τον Φαλ να σκεπάζει το καλάθι μένοντας μέσα, ενώ έβγαλε και μία άμυνα με αλλαγές κάνοντας τάπα. Ο Παναθηναϊκός έλεγχε το ματς και δεν θα κοιτούσε ξανά πίσω.

Όσο θόρυβο έκανε ο Φαλ, πάντως, άλλο τόσο αθόρυβος ήταν ο Μπράνκου Μπαντιό. Ο Αφρικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με 9 πόντους σε 27 λεπτά συμμετοχής. Είχε όμως +23 στο σύστημα +/-, το καλύτερο ανάμεσα στους συμπαίκτες του. Σύμφωνα με το Hudl Instat, ήταν μέλος στις 4 από τις 5 καλύτερες πεντάδες του Παναθηναϊκού. Ο Μπαντιό ακόμα ψάχνεται, ωστόσο φαίνεται ότι σταδιακά προσαρμόζεται.

Η άμυνα δείχνει τον δρόμο

Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ταλέντο. Εν αναμονή της ενσωμάτωσης των Σλούκα κα Ναν, όμως, δείχνει ότι στην φετινή του ομάδα όλα ξεκινούν από την άμυνα. Οι “πράσινοι” επνιξαν ακόμα έναν αντίπαλο, πήραν από την πίσω πλευρά του παρκέ και έκαναν το 5/5 στην EuroLeague.

Το “τριφύλλι” είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το ενθαρρυντικό, όμως είναι ότι έχει ακόμα περισσότερα περιθώρια βελτίωσης. Ο Παναθηναϊκός μοιάζει αυτή τη στιγμή να έχει λύση για κάθε πρόβλημα. Και δεν είναι καν πλήρης.